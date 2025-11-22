Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:39 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:39 PM IST

    കണ്ണൂരിൽ ബി.എൽ.ഒ കുഴഞ്ഞുവീണു

    കണ്ണൂരിൽ ബി.എൽ.ഒ കുഴഞ്ഞുവീണു
    ബി.​എ​ൽ.​ഒ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​നെ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി (ക​ണ്ണൂ​ർ): എ​സ്.​​​ഐ.​ആ​ർ ചു​മ​ത​ല​യി​ലു​ള്ള ബി.​എ​ൽ.​ഒ ജോ​ലി സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണു. കീ​ഴ​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 81ാം ബൂ​ത്തി​ന്റെ ബി.​എ​ൽ.​ഒ കു​റ്റി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി വ​ലി​യ വീ​ട്ടി​ൽ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​നാ​ണ് (53) കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30നാ​ണ് സം​ഭ​വം. കീ​ഴ​ല്ലൂ​ർ യു.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക്യാ​മ്പി​നു​ശേ​ഷം മ​ക​നു​മാ​യി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങ​വെ​യാ​ണ് കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ​ത്.

    ഉ​ട​ൻ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും മ​റ്റും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​നെ ഡ്രി​പ്പി​ട്ട് ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കി. ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം കൂ​ടി​യ​തും ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വു​മാ​ണ് കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ഴാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ജോ​ലി സ​മ്മ​ർ​ദം താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​തെ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ശാ​രീ​രി​ക അ​വ​ശ​ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഡി.​ഡി.​ഇ ഓ​ഫി​സി​ലെ പി.​എ​ഫ് വ​കു​പ്പി​ലെ ക്ല​ർ​ക്കാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം.

    356 വീ​ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന 1296 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഡോ​ക്ട​ർ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ണ​വി​ശ്ര​മം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 16ന് ​കാ​ങ്കോ​ൽ-​ആ​ല​പ്പ​ട​മ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റു​കു​ടു​ക്ക ബൂ​ത്ത് ബി.​എ​ൽ.​ഒ അ​നീ​ഷ് ജോ​ർ​ജ് ജോ​ലി സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:BLOSIR
    News Summary - BLO collapses in Kannur
