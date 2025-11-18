Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 10:10 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 10:10 PM IST

    ബി.എൽ.ഒയുടെ മരണം: ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം

    BLO Aneesh George
    ക​ണ്ണൂ​ർ: പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഏ​റ്റു​കു​ടു​ക്ക​യി​ലെ ബൂ​​ത്ത് ലെ​​വ​​ല്‍ ഓ​​ഫി​​സ​​ര്‍ അ​​നീ​​ഷ് ജോ​​ര്‍​ജി​​ന്‍റെ (45) ആ​​ത്മ​​ഹ​​ത്യ​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് അ​​നീ​​ഷി​​ന്‍റെ മൊ​​ബൈ​​ല്‍ ഫോ​​ണ്‍ കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​രി​​ച്ച് അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണം ന​ട​ത്തും. ജോ​ലി ഭാ​ര​ത്തി​നു​പു​റ​മെ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണി​തെ​​ന്ന് പ​​യ്യ​​ന്നൂ​​ര്‍ ഡി​​വൈ.​എ​സ്.​പി കെ. ​​വി​​നോ​​ദ് കു​​മാ​​ര്‍ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    സി.​പി.​എ​​മ്മി​​ന്‍റെ ഭീ​​ഷ​​ണി​​യാ​​ണ് അ​​നീ​​ഷി​​ന്‍റെ ആ​​ത്മ​​ഹ​​ത്യ​​ക്ക് കാ​​ര​​ണ​​മെ​​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി.​ജെ.​പി​യും ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​രു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സി.​പി.​എ​മ്മും ആ​രോ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തെ​ല്ലാം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് മൊ​​ബൈ​​ല്‍ ഫോ​​ൺ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ജോ​ലി​യി​ലെ മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം കാ​ര​ണ​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ബി.​എ​ൽ.​ഒ അ​നീ​ഷ് ജോ​ർ​ജ് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​ത്. ബി.​എ​ൽ.​ഒ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് ജോ​ലി​ഭാ​ര​മോ സ​മ്മ​ർ​ദ​മോ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ ക​ല​ക്ട​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം കു​ടും​ബം ത​ള്ളി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ണ്ടാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം അ​നീ​ഷി​ന് താ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന് കു​ടും​ബം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:BLOSIRLatest News
    News Summary - BLO Aneesh George's death: Investigation also focused on phone
