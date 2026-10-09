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Madhyamam
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    പു​ലി​യെ പി​ടി​ക്കാ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച കൂ​ട്ടി​ൽ ക​രി​മ്പു​ലി വീ​ണു

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    പു​ലി​യെ പി​ടി​ക്കാ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച കൂ​ട്ടി​ൽ ക​രി​മ്പു​ലി വീ​ണു
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    കു​ള​ത്തു​മ​ൺ ശി​വ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം സ്ഥാ​പി​ച്ച കൂ​ട്ടി​ൽ ക​രി​മ്പു​ലി വീ​ണപ്പോൾ

    കോ​ന്നി: കു​ള​ത്തു​മ​ൺ ശി​വ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ വ​ന​വ​കു​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ച കൂ​ട്ടി​ൽ ക​രി​മ്പു​ലി വീ​ണു. ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 5.45ഓ​ടെ​യാ​ണ് കൂ​ട്ടി​ൽ ക​രി​മ്പു​ലി വീ​ണ​ത്.

    വ​നം വ​കു​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ച കൂ​ട്ടി​ൽ ക​രി​മ്പു​ലി വീ​ഴു​ന്ന​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ദ്യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന് സ​മീ​പം ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പ് ക​രി​മ്പു​ലി​യെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഇ​വി​ടെ കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. പു​ലി​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ ഇ​ര​യാ​യി ഇ​ട്ട ആ​ടി​നെ പു​ലി പി​ടി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്നു. വീ​ണ്ടും ഇ​ട്ട ആ​ടി​നെ പി​ടി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ക​രി​മ്പു​ലി കൂ​ട്ടി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ക​രി​മ്പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം കോ​ന്നി വ​നം ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ക​ല്ലേ​ലി, കു​ള​ത്തു​മ​ൺ, പോ​ത്തു​പാ​റ, പാ​ടം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. കോ​ന്നി വ​നം ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ന​ടു​വ​ത്തു​മൂ​ഴി റേ​ഞ്ചി​ലെ വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച കൂ​ട്ട​ലാ​ണ് പു​ലി അ​ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

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    News Summary - Black Leopard Trapped in Cage Set Up to Catch Leopard
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