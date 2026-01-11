Begin typing your search above and press return to search.
    ബി.ജെ.പിയുടെ മിഷൻ 2026; ഇന്ന്​ അമിത്​ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്​​ഷാ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ചേ​രു​ന്ന നേ​തൃ​യോ​ഗം അ​ന്തി​മ​രൂ​പം ന​ൽ​കും. ‘വി​ക​സി​ത കേ​ര​ളം, വി​ശ്വാ​സം സം​ര​ക്ഷ​ണം, അ​പ​ക​ട രാ​ഷ്ട്രീ​യം’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തി നൂ​റു​ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന മി​ഷ​ൻ 2026 പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി മു​ന്നോ​ട്ടു​​വെ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്​​ച്ച​പ്പാ​ടോ​ടെ കേ​ര​ളം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ വി​ക​സി​ത കേ​ര​ളം മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ക. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ലെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ​യും പ​ങ്ക്​ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ക​യും ബി.​ജെ.​പി​യാ​ണ്​ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ള്ള​തെ​ന്ന്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ്​​​ വി​ശ്വാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്,​ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മെ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക.

    സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ​ത്തി​യ അ​മി​ത്​​ഷാ, ബി.​ജെ.​പി കോ​ർ ക​മ്മ​റ്റി​ക്കൊ​പ്പം എ​ൻ.​ഡി.​എ നേ​തൃ​ത​യോ​ഗ​ത്തി​ലും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വോ​ട്ട്​ വി​ഹി​തം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ മ​ട​ങ്ങു​ക. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​​ത്തി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന രേ​ഖ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ​രു​മെ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. മോ​ദി എ​ന്ന്​ എ​ത്തു​മെ​ന്ന​തും അ​മി​ത്​​ഷാ നേ​തൃ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചേ​ക്കും.

    ബി.​ജെ.​പി എ ​ക്ലാ​സ്​ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ക​രു​തു​ന്ന 35 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക രൂ​പ​രേ​ഖ​യും​​ പാ​ർ​ട്ടി ത​യാ​റാ​ക്കും. ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ചി​ല​ർ വി​വി​ധ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​. നേ​മ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ട​ത്ത്​ മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗം പി.​​കെ. കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സീ​റ്റു​റ​പ്പി​ച്ചു​​. ജ​നു​വ​രി അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി ബോ​ർ​ഡി​ന്​ കൈ​മാ​റും. മ​ക​ര​വി​ക​ള​ക്ക്​ ദി​ന​മാ​യ ജ​നു​വ​രി 14ന് ​വീ​ട്ടി​ലും നാ​ട്ടി​ലും അ​യ്യ​പ്പ​ ജ്യോ​തി തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ലെ തു​ട​ർ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നും പാ​ർ​ട്ടി തു​ട​ക്ക​മി​ടും. കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ സി.​പി.​എ​മ്മി​നൊ​പ്പം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​യും പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

