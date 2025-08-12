Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 8:35 AM IST

    2023 ത​​ന്നെ അ​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ളു​ടെ​യും ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും മറവി​ൽ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ബി​​​.​ജെ.​പി നീ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി​യെ​​ന്ന്​ മു​ൻ ഓ​ഫി​സ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    Thiroor Satheesh
    തി​രൂ​ർ സ​തീ​ഷ്​

    തൃ​ശൂ​ർ: 2024 ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ൽ സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്ക​​ണ​മെ​ന്ന്​ ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വം നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ടി 2023 തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല മു​ൻ ഓ​ഫി​സ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി തി​രൂ​ർ സ​തീ​ഷ്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​യും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും അ​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ളു​ടെ​യും ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ 2023ൽ​ത​ന്നെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​രാ​ഹി എ​ന്ന ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​ള്ള വോ​ട്ടു​ക​ൾ തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്കു​ മാ​റ്റാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ 11 വോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്നും തി​രൂ​ർ സ​തീ​ഷ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​വ​രൊ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ താ​മ​സ​വു​മി​ല്ല. കേ​ന്ദ്ര​നേ​തൃ​ത്വം നേ​രി​ട്ട്​ ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​നു​ പു​റ​ത്തു​ള്ള വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഭാ മേ​ല​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും അ​മി​ത്​ ഷാ​യും നേ​രി​ട്ട്​ തൃ​ശൂ​രി​ലെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മൂ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം ഓ​ഫി​സ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന തി​രൂ​ർ സ​തീ​ഷ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രീ​ണ​ന​വും ഭീ​ഷ​ണി​യും എ​ല്ലാം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 2023 മേ​യ്​ മാ​സം വ​രെ​യാ​ണ്​ താ​ൻ ഓ​ഫി​സ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ താ​മ​സം വ​രെ ഒ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    തൃ​ശൂ​രി​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി വി​ജ​യി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മ​റ്റു​ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തൃ​ശൂ​രി​ൽ വ്യാ​ജ വി​ലാ​സ​ത്തി​ല​ട​ക്കം വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തി​യ​തു​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്താ​ണ്​ ഇ​ത്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് മു​ൻ ഓ​ഫി​സ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്ക​ൽ, ചി​ല സ​മു​ദാ​യ വോ​ട്ടു​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ക്ക​ൽ, സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യു​ടെ താ​ര​പ​ദ​വി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യെ വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    കൊ​ട​ക​ര​യി​ലേ​ത്​ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹം; മേ​ൽ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും -തി​രൂ​ർ സ​തീ​ഷ്​

    തൃ​ശൂ​ർ: കൊ​ട​ക​ര കു​ഴ​ൽ​പ​ണ കേ​സി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പു​റ​ത്ത്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും രാ​ജ്യ​​ദ്രോ​ഹ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ മേ​ൽ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​തി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കേ​സി​ലെ 14ാം സാ​ക്ഷി​യും ബി.​ജെ.​പി മു​ൻ ഓ​ഫി​സ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ തി​രൂ​ർ സ​തീ​ഷ്. കു​ഴ​ൽ​പ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത്​ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​ക്കു​റ്റ​മാ​ണ്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഈ ​പ​ണം വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ചി​ല​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കു​ഴ​ൽ​പ​ണ കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ജി​ല്ല മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രെ സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​​ ചെ​യ്​​ത​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ടി​യു​റ​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

