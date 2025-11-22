Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightബി.ജെ.പി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 4:18 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 4:18 PM IST

    ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിക്കൊപ്പം വോട്ട് ചോദിച്ചെത്തിയ പ്രവർത്തകൻ വീട്ടമ്മയെ കയറിപ്പിടിച്ചെന്ന് പരാതി

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിക്കൊപ്പം വോട്ട് ചോദിച്ചെത്തിയ പ്രവർത്തകൻ വീട്ടമ്മയെ കയറിപ്പിടിച്ചെന്ന് പരാതി
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിക്കൊപ്പം വോട്ട് ചോദിച്ചെത്തിയ പ്രവർത്തകൻ വീട്ടമ്മയെ കയറിപ്പിടിച്ചതായി പരാതി. തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ഇടവിളാകം വാർഡിലാണ് സംഭവം. പരാതിയിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ രാജുവിനെതിരെ മംഗലപുരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

    ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 3.30 ഓടെയാണ് സംഭവം. സ്ഥാനാർഥി അടക്കമുള്ള സംഘമെത്തി വോട്ട് ചോദിച്ച ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം രാജു വീട്ടമ്മയോട് കുടിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചു. വെള്ളമെടുക്കാൻ വീട്ടമ്മ അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ രാജു പിന്നാലെ പോകുകയും കയറിപ്പിടിക്കുകയുമായിരുന്നു.

    വീട്ടമ്മ അലറി വിളിച്ചതോടെ രാജു ഇറങ്ങിയോടി. പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തതോടെ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകൻ ഒളിവിൽ പോയെന്നാണ് വിവരം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BJP keralaassaultBjp CandidateKerala Local Body Election
    News Summary - BJP worker assaulted housewife in Trivandrum
    Similar News
    Next Story
    X