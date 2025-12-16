Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    16 Dec 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 7:38 AM IST

    പുനലൂരിൽ ജയപരാജയം നിർണയിച്ച്​ ബി.ജെ.പി വോട്ടുമറിക്കൽ

    BJP,votes,determine,victory ,defeat,Punalur, പുനലൂർ, ബി.ജെ.പി, തിരുവനന്തപുരം
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    പു​ന​ലൂ​ർ: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ താ​മ​ര വി​രി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ടു​ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന. ഇ​തി​ന്‍റെ ഫ​ലം ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക്കും ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വോ​ട്ട് അ​നു​പാ​തം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ നി​ന്നും താ​ഴു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ക​ച്ച​വ​ടം ഇ​ട​യാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​ദ്യം മു​ത​ലേ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. 36 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി. ഇ​ത് ഇ​ട​ത്- വ​ല​തു മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന് ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും പ​ര​സ്പ​രം ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​നു​യോ​ജ്യ​രാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് 13 വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ച്ച് നി​ർ​ണാ​യ​ക ശ​ക്തി​യാ​കു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ത​ൽ​സ്ഥി​തി തു​ട​രാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​മാ​യി. എ​ങ്കി​ലും ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രി​ലെ​യും ചി​ല പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ തോ​ൽ​വി​യും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട് ചോ​ർ​ച്ച​യും വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലെ ഭി​ന്ന​ത​യി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തെ​ളി​ക്കും.

    2000ൽ ​എ​ൻ.​ഡി.​എ 19 വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 2100 വോ​ട്ട് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ 23 വാ​ർ​ഡി​ലാ​യി ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം വോ​ട്ട് നേ​ടാ​നാ​യു​ള്ളൂ. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി വോ​ട്ട് നി​ല ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ നി​ന്നും ഇ​ത്ത​വ​ണ കു​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഏ​ഴ് വാ​ർ​ഡി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം വോ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ക്കു​റി ഇ​ത് ആ​റാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന് മൂ​ന്നി​ട​ത്ത് 200 ല​ധി​കം വോ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​ത് ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യം വി​ജ​യി​ച്ച വാ​ർ​ഡ്​ കൂ​ടാ​തെ ഒ​ന്നാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. താ​മ​ര വി​രി​ഞ്ഞ ഐ​ക്ക​ര​ക്കോ​ണ​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ വോ​ട്ട് ചോ​ർ​ച്ച ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഗു​ണം ചെ​യ്തു.

    കു​ത്ത​ക​യാ​യ ഈ ​വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ പ്ര​സ്റ്റീ​ജ് മ​ത്സ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ 36 വോ​ട്ടി​നാ​ണ് ബി.​ജെ​പി സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. 2015ൽ ​സി.​പി.​എം 363, ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 102 വോ​ട്ട് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ബി.​ജെ.​പി 409, സി.​പി.​എം 373, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​എ​ട്ട്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ക​ക്കോ​ട് വാ​ർ​ഡി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ 138 വോ​ട്ട് നേ​ടി​യ ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​ര​നെ പി​ന്നീ​ട് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. സി.​പി.​എം കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ. ഈ ​വാ​ർ​ഡി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മ​ത്സ​രി​ച്ചി​ല്ല. 172 വോ​ട്ട് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ നി​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഈ ​വാ​ർ​ഡ് പി​ടി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ​ന്ന ശാ​സ്താം​കോ​ണം വാ​ർ​ഡി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ വോ​ട്ട് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് നെ​ൽ​സ​ൺ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന് നേ​ട്ട​മാ​യി. ഈ ​ചോ​ർ​ച്ച സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ ഒ​രു ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന എ​സ്. ബി​ജു​വി​നെ ത​റ​പ​റ്റി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് 244 വോ​ട്ട് ആ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഇ​പ്പോ​ൾ 163 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റ് 61 വോ​ട്ടി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പി​ടി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ പ​വ​ർ​ഹൗ​സ്, തൊ​ളി​ക്കോ​ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 200, 165 വോ​ട്ട് ബി.​ജെ.​പി നേ​ടി​യ​ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ 37, 79 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ പ​വ​ർ​ഹൗ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പി​ടി​ക്കു​ക​യും തൊ​ളി​ക്കോ​ട് സി.​പി.​ഐ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മി​ക്ക വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ​യ​ട​ക്കം ജ​യ​പ​രാ​ജ​യം നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത് ബി.​ജെ.​പി വോ​ട്ടാ​ണ്.

    News Summary - BJP votes to determine victory or defeat in Punalur
