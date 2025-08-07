Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 9:08 AM IST

    രാജീവ്​ ചന്ദ്രശേഖർ നേമത്ത്​?​

    40 മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ നിശ്​ചയിച്ച്​ ​ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങി ​ബി.ജെ.പി
    Rajiv Chandrasekhar,Nemom constituency
    രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ

    കോ​ട്ട​യം: നേ​മം നി​യ​മ​സ​ഭാ​മ​ണ്ഡ​ലം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​നെ ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി. നേ​മം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള 40 ഓ​ളം മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നേ​ര​ത്തെ നി​ശ്​​ച​യി​ച്ച്​ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കാ​നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി തീ​രു​മാ​നം. വോ​ട്ട്​​വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യാ​ൽ പ​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ജ​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്.

    ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണി​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ, നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ‘മി​ഷ​ൻ 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ ഒ. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച മ​ണ്ഡ​ല​മാ​ണ്​ നേ​മം. ശ​ക്​​ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ മ​ൽ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും താ​മ​ര വി​രി​യു​മെ​ന്ന്​ പാ​ർ​ട്ടി ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​ന്​ നേ​മം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്താ​നാ​യ​തും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. നേ​മം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും രാ​ജീ​വ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം. മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ട​ത്ത്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കും. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ.

    ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ​ത്തി​യ പ​ത്മ​ജ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​നെ വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വി​ലോ തൃ​ശൂ​രി​ലോ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. എ​സ്. സു​രേ​ഷ്​ പാ​റ​ശാ​ല​യി​ലോ കോ​വ​ള​ത്തോ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​വി. രാ​ജേ​ഷ്​ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ടോ, വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വി​ലോ, ന​ട​ൻ ജി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തോ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം. ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ക​ര​മ​ന ജ​യ​ൻ അ​രു​വി​ക്ക​ര​യി​ലും, പി.​കെ. കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ്​ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട​യി​ലും ചെ​ങ്ക​ൽ രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര​യി​ലോ പാ​റ​​ശാ​ല​യി​ലോ വൈ​സ്​​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. പി. ​സു​ധീ​ർ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ലി​ലോ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യേ​ക്കും.

    ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴി​ൽ വ​നി​താ​സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ​യാ​ണ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ ഷോ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, പി.​സി. ജോ​ർ​ജ്​ എ​ന്നി​വ​രും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​കും. പൂ​ഞ്ഞാ​ർ, കോ​ട്ട​യം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ഷോ​ണി​ന്‍റെ പേ​രു​ള്ള​ത്. ജോ​ർ​ജ്​ ത​യാ​റാ​യാ​ൽ പൂ​ഞ്ഞാ​റി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കു​മെ​ന്നും വി​വ​ര​മു​ണ്ട്. കൊ​ല്ലം ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ലും കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ലും വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വൈ​സ് ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ മ​ല​മ്പു​ഴ​യി​ലും ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​ടി. ര​മേ​ശ്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ടും അ​ഡ്വ. ബി. ​ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഒ​ല്ലൂ​രും നാ​ഗേ​ഷ്​ പു​തു​ക്കാ​ടും ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശോ​ഭ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ തൃ​ശൂ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. ശോ​ഭ​യെ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മു​ണ്ട്. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര​ത്തോ കോ​ന്നി​യി​ലോ മ​ൽ​സ​രി​ക്കും.

    സ​ന്ദീ​പ്​ വാ​ച​സ്പ​തി​യു​ടെ പേ​രാ​ണ്​ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്. യു​വ​മോ​ർ​ച്ച പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മ​നു​പ്ര​സാ​ദ്, മ​ഹി​ളാ​മോ​ർ​ച്ച പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ന​വ്യ​ഹ​രി​ദാ​സ്, വി​വി​ധ മോ​ർ​ച്ച പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ സു​മി​ത്​​ജോ​ർ​ജ്, ഷാ​ജു​മോ​ൻ വ​ട്ടേ​ക്കാ​ട്, പ്രേ​മ​ൻ​മാ​സ്റ്റ​ർ, മു​കു​ന്ദ​ൻ പ​ള്ളി​യ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും വി​വി​ധ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്.

    TAGS:assembly electionNemom constituencyBJPRajiv Chandrasekhar
    News Summary - BJP to introduce Rajiv Chandrasekhar in Nemom constituency in assembly election
