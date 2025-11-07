Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Nov 2025 11:45 PM IST
    7 Nov 2025 11:45 PM IST

    ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ മുസ്​ലിംകളെയും ചേർത്തു‘പിടിക്കാൻ’ ബി.ജെ.പി; പണ്ഡിതർ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, ഹാജിമാർ അടക്കമുള്ളവരെ സന്ദർശിക്കും

    BJP flag
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഹി​ന്ദു​ത്വ​ത്തി​ല​ടി​യു​റ​ച്ച്​ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ മു​സ്​​ലിം​ക​ളെ​യും പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട​ടു​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി. മു​സ്​​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്​ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യി​ലും രാ​ജ്യ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്താ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തോ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത്. മു​സ്​​ലിം​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സേ​വ​ന, സ്​​നേ​ഹ ബ​ന്ധം വ​ള​ർ​ത്തി മു​സ്​​ലിം വി​രോ​ധി​ക​ളെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം മാ​യ്​​ക്ക​ലും​​ ‘മു​സ്​​ലിം ഔ​ട്ട്​ റീ​ച്ച്​ പ്രോ​ഗ്രാം’ വ​ഴി പാ​ർ​ട്ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഗൃ​ഹ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം മു​ത​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം അ​ട​ക്കം ന​ട​ത്തും.

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ ​വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ​ പാ​ർ​ട്ടി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഡോ. ​എം. അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാ​മി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 95 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന മു​സ്​​ലിം സ​മു​ദാ​യം ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. നേ​ര​ത്തെ സ​മാ​ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ക്രൈ​സ്ത​വ വി​ഭാ​ഗ​മി​പ്പോ​ൾ അ​ടു​ത്തു.

    മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മാ​യി മോ​ദി ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഹ​ജ്ജി​ന്​ പോ​യ ഒ​രു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ​പ​രം വ​രു​ന്ന ഹാ​ജി​മാ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ ഹെ​ൽ​പ്​ ന​മ്പ​റോ​ടു​കൂ​ടി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​ശം​സ കാ​ർ​ഡ്​ ന​ൽ​കും. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​സ്​​ലിം​ക​ളാ​യ ​ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ രാ​ജ്യ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​ങ്കു​​വെ​ക്കും. മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ത പ​ണ്ഡി​ത​രെ സ​ന്ദ​ശ​ർ​ശി​ച്ച്​ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക്​​ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ​ട​ക്കം പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ അ​സം​തൃ​പ്ത​രെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക്​ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യും.

    സൗ​ഹൃ​ദ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം വോ​ട്ട​ല്ലെ​ന്നും മോ​ദി​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​സ്​​ലിം ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ആ​ശ​ങ്ക​യും തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക​ളും തി​രു​ത്ത​ലാ​ണെ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

