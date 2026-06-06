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    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Jun 2026 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jun 2026 7:07 AM IST

    മലയാളികളുടെ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ; വി.ഡി. സതീശനെ സന്ദർശിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

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    മലയാളികളുടെ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ; വി.ഡി. സതീശനെ സന്ദർശിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
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    തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനുമായി സൗഹൃദ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങളും, നേമം എം.എൽ.എ കൂടിയായ അദ്ദേഹം പങ്കു​വെച്ചു.

    മലയാളികളുടെ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളെയും ബി.ജെ.പി/എൻ.ഡി.എ പിന്തുണക്കുമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ജനവിരുദ്ധനയങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കും. നേമം മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനാവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായും കുറിച്ചു.

    ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്:

    കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനുമായി സൗഹൃദ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. നേമം മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനാവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹവുമായി ച‍ർച്ച ചെയ്തു. മലയാളികളുടെ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളെയും ബി.ജെ.പി/എൻ.ഡി.എ പിന്തുണയ്ക്കുകയും, ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്യും.

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    TAGS:Rajeev ChandrasekharKerala CMVD SatheesanBJP
    News Summary - BJP State President Rajeev Chandrasekhar Meets Chief Minister VD Satheesan
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