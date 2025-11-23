Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎസ്.ഐ.ആർ: സമയം...
    date_range 23 Nov 2025 8:47 AM IST
    date_range 23 Nov 2025 8:49 AM IST

    എസ്.ഐ.ആർ: സമയം നീട്ടുന്നതിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ് ബി.ജെ.പി

    ‘‘സമയം നീട്ടേണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല’’ എന്ന് ബി.ജെ.പി. പ്രതിനിധി ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
    എസ്.ഐ.ആർ: സമയം നീട്ടുന്നതിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ് ബി.ജെ.പി
    തിരുവനന്തപുരം: എസ്.ഐ.ആർ എന്യൂമറേഷൻ സമയപരിധി നീട്ടുന്ന കാര്യത്തിലെ നിലപാടിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ് ബി.ജെ.പി. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ വിളിച്ചുചേർത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗത്തിൽ മറ്റെല്ലാവരും സമയം നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ബി.ജെ.പി. മൗനത്തിലായിരുന്നു.

    പരമാവധി പേരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിന് സമയം നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാത്ത ബി.ജെ.പി. നിലപാട് ശരിയല്ലെന്ന് മറ്റ് പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ ‘‘സമയം നീട്ടേണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല’’ എന്നായിരുന്നു ബി.ജെ.പി. പ്രതിനിധി ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ മറുപടി. ഇത് ആയുധമാക്കി,‘‘ബി.ജെ.പിയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, യോഗത്തിന്റെ പൊതുവികാരമെന്ന നിലയിൽ ഏകകണ്ഠമായി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടാമെന്ന്’’ സി.പി.എമ്മിലെ എം. വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു.

    ഇതോടെ, അപകടം മണത്ത ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ,‘‘സമയം നീട്ടണമെന്ന് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും, കമീഷൻ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും’’ നിലപാട് തിരുത്തി.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൗ​ര​ത്വം​വെ​ച്ച്​ ക​ളി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ക​ടു​പ്പി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലെ അ​നാ​വ​ശ്യ ധൃ​തി​യും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൗ​ര​ത്വം​വെ​ച്ച്​ ക​ളി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ക​ടു​പ്പി​ച്ചും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​നി​ൽ വ​രെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​വ്യ​ക്​​ത​ത​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം. പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ൽ ബി.​​ജെ.​പി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള​ട​ക്കം യോ​ജി​ച്ച​തോ​ടെ വി​വ​ര​​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നാ​യി യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പൊ​തു​വി​കാ​രം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​ക്ക്​ ത​യാ​റാ​കാ​തി​രു​ന്ന സി.​ഇ.​ഒ, പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ർ​ഹ​രാ​യ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ല​പാ​ടെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ന്​ ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലു​വ​രെ സ​മ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കെ ന​വം​ബ​ർ 23ന​കം ഫോം ​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും 26ന്​ ​മു​മ്പ്​ ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ ശാ​ഠ്യം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ന്നു. എ​ന്തി​നാ​ണ്​ ആ​ളു​ക​ളെ പേ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​രെ​യാ​ണ് തോ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ പ്ര​തി​നി​ധി അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഷാ ​ചോ​ദി​ച്ചു. വി​ജ്ഞാ​പ​ന പ്ര​കാ​രം തി​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചാ​ൽ അ​ത്​ മാ​റ്റാ​ൻ ഒ​രാ​ൾ​ക്കും അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ല. അ​ധി​ക​സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​​മ്പോ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ചി​ല​രു​ടെ ശാ​ഠ്യം. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കേ​സ്​ 26ന്​ ​കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ‘ഇ​വി​ടെ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും ക​ഴി​ഞ്ഞു’ എ​ന്ന്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​റ​യാ​നാ​​ണോ ഈ ​ധൃ​തി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രെ​യും ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പേ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​നെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - BJP stand on SIR time extending
