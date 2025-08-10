Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 9:22 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 9:22 PM IST

    സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ‘തിരോധാനത്തിൽ’ പ്രതികരിച്ച്​ ബി.ജെ.പി

    എം.പി കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായാൽ കൂടുതൽ ചുമതലകളുണ്ടാകുമെന്ന്​​ രാജീവ്​ ചന്ദ്രശേഖർ
    സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ‘തിരോധാനത്തിൽ’ പ്രതികരിച്ച്​ ബി.ജെ.പി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യു​ടെ ‘തി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ൽ’ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ ട്രോ​ളു​ക​ൾ​ക്കും പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​തി​നും പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​യാ​യാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​റി​യാ​മെ​ന്നും അ​താ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ കാ​ണാ​ത്ത​തെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭാ തൃ​ശൂ​ർ ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ യൂ​ഹാ​നോ​ൻ മാ​ർ മി​ലി​ത്തി​യോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​യോ​ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കും. ഇ​തേ​പ്പ​റ്റി​ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​റ​യാ​ൻ രാ​ജീ​വ് ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ല്‍ മ​ല​യാ​ളി ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യു​ടെ അ​സാ​ന്നി​ധ്യം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്. എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും എ​പ്പോ​ഴും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ യാ​തൊ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്താ​ത്ത​തും ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​ത്ത​തും ​ക്രൈ​സ്ത​വ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വ്യാ​പ​ക മു​റു​മു​റു​പ്പി​ന്​ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    പ​ല ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ​യും പി​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ പ​രോ​ക്ഷ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. അ​​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം മൗ​നം പാ​ലി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യെ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​യു തൃ​ശ്ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗോ​കു​ല്‍ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ തൃ​ശൂ​ര്‍ ഈ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

