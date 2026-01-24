Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Jan 2026 11:38 PM IST
    date_range 24 Jan 2026 11:38 PM IST

    ഓംബുഡ്സ്മാൻ നിയമനത്തിൽ എതിർപ്പുമായി ബി.ജെ.പി

    ഓംബുഡ്സ്മാൻ നിയമനത്തിൽ എതിർപ്പുമായി ബി.ജെ.പി
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​ര​മി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് ബാ​ബു മാ​ത്യു പി. ​ജോ​സ​ഫി​നെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​നാ​യി നി​യ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി. നി​യ​മ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. എ​സ്. സു​രേ​ഷും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ആ​ർ​ലേ​ക്ക​റെ ക​ണ്ട്​ ഹ​ർ​ജി ന​ൽ​കി.

    1999ലെ ​കേ​ര​ള ലോ​കാ​യു​ക്ത നി​യ​മം സെ​ക്ഷ​ൻ 5(3) പ്ര​കാ​രം, മു​ൻ ലോ​കാ​യു​ക്ത​യോ ഉ​പ​ലോ​കാ​യു​ക്ത​യോ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സെ​ക്ഷ​ൻ ര​ണ്ടി​​ലെ ക്ലോ​സ് (ഒ)​യി​ലെ ഇ​നം ഏ​ഴി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അ​തോ​റി​റ്റി, ക​മ്പ​നി, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, സൊ​സൈ​റ്റി, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ര​ല്ലെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വേ​ത​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ പ​ദ​വി ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ​കു​പ്പ് 5(3)ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ്റ്റാ​റ്റ്യൂ​ട്ട​റി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി പ്ര​സ്തു​ത മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും ഗ​വ​ർ​ണ​റോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നേ​ര​ത്തെ സേ​വ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ആ​ര്‍.​എ​സ് ശ​ശി​കു​മാ​റും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ന്‍ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ക്ക് പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചേ​ര്‍ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​മാ​ണ് ബാ​ബു മാ​ത്യു പി. ​ജോ​സ​ഫി​നെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന ഓം​ബു​ഡ്‌​സ്മാ​നാ​യി നി​യ​മി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    TAGS:ombudsmanKerala NewsBJP
