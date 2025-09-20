Begin typing your search above and press return to search.
    രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഓഫിസ് പൂട്ടാനെത്തി ബി.ജെ.പി; പ്രതിഷേധം

    ബി.​ജെ.​പി ഈ​സ്റ്റ് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ഉ​പ​രോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് താ​ഴി​ട്ടു​പൂ​ട്ടാ​നെ​ത്തി ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ. പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ഉ​പ​രോ​ധ​വും. പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു നീ​ക്കി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. രാ​ഹു​ല്‍ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടേ​ക്കു വ​രാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി പാ​ല​ക്കാ​ട് ഈ​സ്റ്റ് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ഓ​ഫി​സ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച​തും താ​ഴി​ട്ടു​പൂ​ട്ടാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​തും. രാ​ഹു​ല്‍ ശ​നി​യാ​ഴ്ച പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ത്തു​മെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബി.​ജെ.​പി പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    രാ​ഹു​ല്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​വു​മാ​യു​ള്ള ഒ​ത്തു​തീ​ര്‍പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി ഒ​ത്തു​തീ​ര്‍പ്പി​ന് ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഈ​സ്റ്റ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പ്ര​ശാ​ന്ത് ശി​വ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ടൗ​ൺ സൗ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു. ഏ​റെ​നേ​രം സ്റ്റേ​ഷ​നു മു​ന്നി​ൽ കു​ത്തി​യി​രു​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ത്തി. എം.​എ​ൽ.​എ ഓ​ഫി​സ് ഉ​പ​രോ​ധം ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി. ​മ​ധു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എം. ​ശ​ശി​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ. ഷ​ൺ​മു​ഖ​ൻ, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഹ​രി പ​ട്ടി​ക്ക​ര, കെ.​എം. ബി​ന്ദു, സു​മ​ല​ത മു​ര​ളി, എം. ​സു​നി​ൽ, ക​ണ്ണ​ൻ പു​തു​ശ്ശേ​രി, ക​വി​ത മേ​നോ​ൻ, ര​മേ​ഷ് ക​ണ്ണാ​ടി, ഗി​രീ​ഷ് ബാ​ബു, ആ​ർ.​ജി. മി​ല​ൻ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ മി​നി കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, പി. ​ശി​വ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ന് പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​കെ. ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജി. ​പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ടി. ​ബേ​ബി, കെ.​എം. ബി​ന്ദു, സു​മം​ഗ​ല, സു​മ​ല​ത മു​ര​ളി, സു​മ​തി സു​രേ​ഷ്, ക​ണ്ണ​ൻ പു​തു​ശ്ശേ​രി, ക​വി​ത മേ​നോ​ൻ, രാ​ജു കാ​ട്ടു​മ​റ്റം, സാ​ജു സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, കെ. ​വേ​ണു, വി. ​ശ​ര​വ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:BJP keralaPalakkadRahul Mamkootathil
