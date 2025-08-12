Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 11:13 AM IST

    മലപ്പുറത്തെ ബി.ജെ.പി നേതാവ് തൃശ്ശൂരിൽ വോട്ട് ചേർത്തു; വ്യാജ വോട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് പിണറായിക്ക് മൗനം -സന്ദീപ് വാര്യർ

    മലപ്പുറത്തെ ബി.ജെ.പി നേതാവ് തൃശ്ശൂരിൽ വോട്ട് ചേർത്തു; വ്യാജ വോട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് പിണറായിക്ക് മൗനം -സന്ദീപ് വാര്യർ
    കോഴിക്കോട്: തൃ​ശൂ​ർ ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കെ.പി.സി.സി വക്താവ് സന്ദീപ് വാര്യർ രംഗത്ത്. ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തൃശ്ശൂരിൽ വോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സന്ദീപ് വാര്യർ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ആരോപിച്ചു.

    മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വോട്ടറായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തൃശ്ശൂരിൽ വോട്ട് ചേർത്തത് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നേരിട്ട് അയൽ ജില്ലകളിലെ പ്രവർത്തകരുടെ വോട്ടുകൾ ചേർത്തതിന്‍റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാജവോട്ടുകൾ തൃശ്ശൂരിൽ ചേർത്തുവെന്നത് വ്യക്തമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായി സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്ന ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന പൊലീസിന് അന്വേഷിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും സന്ദീപ് എഫ്.ബി പോസ്റ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    സന്ദീപ് വാര്യരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

    ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തൃശ്ശൂരിൽ വോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് . തൊട്ടടുത്ത മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വോട്ടറായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തൃശ്ശൂരിൽ വോട്ട് ചേർത്തത് ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നേരിട്ട് അയൽജില്ലകളിലെ പ്രവർത്തകരുടെ വോട്ടുകൾ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് ചേർത്തു എന്നതിൻറെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ്.

    ഒന്നരവർഷമായി സ്ഥിരതാമസകാരനായിരുന്നു എന്നതൊക്കെ പച്ചക്കള്ളമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെയായിരുന്നു താമസം എന്നത് കൂടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻറെ കുടുംബം മലപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ്.

    ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാജ വോട്ടുകൾ തൃശ്ശൂരിൽ ചേർത്തു എന്നത് വ്യക്തമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്ന ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന പോലീസിന് അന്വേഷിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

    അതേസമയം, വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ വ്യാ​ജ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലും വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ ​ത​ന്നെ പ​രാ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പൂ​ങ്കു​ന്നം 30ാം ന​മ്പ​ർ ബൂ​ത്തി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ലാ​ണ്​ പ​ത്തു ​പേ​രെ മ​റ്റൊ​രു വ്യ​ക്തി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഫ്ലാ​റ്റി​ന്‍റെ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്.

    പൂ​ങ്കു​ന്നം ആ​ശ്ര​മം ലെ​യ്ൻ ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്​ ഫ്ലാ​റ്റ്​ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലെ നാ​ല്​ സി ​എ​ന്ന ഫ്ലാ​റ്റി​ലാ​ണ്​ 10 പേ​രെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത​ത്. ഇ​വ​രെ ആ​രെ​യും അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​ല്ലെ​ന്നും ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​രി​യാ​യ പ്ര​സ​ന്ന അ​ശോ​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള ആ​രും ഈ ​ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​തോ​ടെ തൃ​ശൂ​രി​ൽ വി​വി​ധ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റു​ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചേ​ർ​ത്തു എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വ്യാ​ജ​മാ​യി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ മ​റ്റു​ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ വോ​ട്ടു ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു ​കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ളു​ടെ​യും ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ന്നാ​ണ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ട​മ​ക​ൾ അ​റി​യാ​തെ അ​തേ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ത്തു​ പേ​രെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത​ത്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​നി​യും ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 31ന്​ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ അ​ന്തി​മ​ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ. ലോ​ക്സ​ഭ-​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​ക​ളു​ടെ താ​ര​ത​മ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യേ എ​ത്ര വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ എ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ ചേ​ർ​ത്തു എ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ.

    TAGS:fake voteSandeep VarierPinarayi VijayanThrissur Lok Sabha ConstituencyLatest News
