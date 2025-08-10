Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    10 Aug 2025 4:04 PM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 4:04 PM IST

    ക്രിസ്മസ്​ കേക്കുമായി ഇനിയും പോകും, ഓണത്തിന് ചിപ്സും കൊണ്ടുപോകും; ബി.ജെ.പി മതേതര പാർട്ടി -ഷോൺ ജോർജ്​

    Shaun George
    camera_altഷോൺ ജോർജ്

    കോട്ടയം: ബി.ജെ.പി ഇനിയും ക്രിസ്മസിന് കേക്കുമായി ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതരെ കാണാൻപോകു​മെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷോൺ ജോർജ്. അതുപോലെ ഓണത്തിന് ചിപ്സും കൊണ്ടുപോകുമെന്നും റമദാനും ആഘോഷിക്കുമെന്നും​ ഷോൺ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ ഒരു മതേതര പാർട്ടിയെ ഉള്ളൂ. അത് ബി.ജെ.പിയാണ്​. മറ്റുള്ള പാർട്ടികൾ എല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്‍ലാമുകളാണ്. മറ്റ് പാർട്ടികൾ വിഭാഗീയ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും ഷോൺ ​ജോർജ് ആരോപിച്ചു.

    ഡി.വൈ.എഫ്.ഐയും സി.പി.എമ്മും കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്‍ലാമിനുവേണ്ടി കുഴലൂത്ത് നടത്തുകയാണ്​. ഡി.വൈ.എഫ്​.ഐയെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്‍ലാം വിലക്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ്​. തലശ്ശേരി ആ‍ർച്ച് ബിഷപ്​ മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനിക്ക് എതിരെ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നടത്തിയ പ്രസ്താവന പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും ഷോൺ ജോർജ് പറഞ്ഞു​.

    ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി.കെ. സനോജിന്‍റെ പരാമർശം ബി.ജെ.പി ഗൗരവകരമായാണ്​ കാണുന്നത്​. യാഥാർഥ്യങ്ങളെ തുറന്നുകാണിക്കാൻ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും ബി.ജെ.പി കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കില്ല. കോംഗോയിലും നൈജീരിയയിലും ആക്രമണമുണ്ടായ സമയത്ത്​ പ്രതികരിക്കാത്തവരാണ്​ ഛത്തീസ്​ഗഡിലെ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്​ദമുയർത്തുന്നത്​. പോൾ ചിറ്റിലപ്പള്ളിയെ നികൃഷ്ടജീവിയെന്ന അധിക്ഷേപിച്ചത്​ പിണറായി വിജയനാണ്​. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ആരുടെ കുഴലൂത്തുകാരാകുന്നുവെന്ന് കേരളം തിരിച്ചറിയും.

    തൃശ്ശൂരിൽ കോൺഗ്രസും സി.പി.ഐയും ഉയർത്തിയ കള്ളവോട്ട് ആരോപണവും ഷോൺ നിഷേധിച്ചു.

    ചെറുതും വലുതുമായ ആക്രമണങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടായേക്കാം. ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന്​ പറയാൻ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളുടേയും വിവരങ്ങൾ ബി.ജെ.പി എടുത്ത്​ വച്ചിട്ടില്ല. വിവരങ്ങൾ മുമ്പേ വിഷയങ്ങൾ ഗണിച്ചറിയാൻ കണിയാന്മാരല്ല. ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന സുരേഷ് ഗോപി ജയിച്ച അന്ന് മുതൽ സി.പി.എമ്മും കോൺഗ്രസും ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ സ്വതന്ത്ര സംവിധാനമാണ്. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണ്​ ഉയർത്തുന്നതെന്നും ഷോൺ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട്​ പ്രതികരിച്ചു.

