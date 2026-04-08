Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപാ​ല​ക്കാ​ട്ട് ശോ​ഭ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 April 2026 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 7:59 AM IST

    പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് ശോ​ഭ സു​രേ​ന്ദ്ര​നും മ​ല​മ്പു​ഴ​യി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റും വി​സ്മ​യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷയിൽ ബി.​ജെ.​പി​

    text_fields
    bookmark_border
    sobha surendran
    cancel

    പാലക്കാട്: 12 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ള്ള പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ കാ​റ്റ് അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​ത് വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ നെ​ട്ടോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ട് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യും ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ന​യു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ​ത്തേ​ക്കാ​ളും മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കി 2021ലെ ‘​വി​ജ​യ​വി​സ്‌​മ​യം’ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലെ നി​ല​യി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് ശോ​ഭ സു​രേ​ന്ദ്ര​നും മ​ല​മ്പു​ഴ​യി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റും വി​സ്മ​യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ ബി.​ജെ.​പി​യും പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ട​തി​ന് മൂ​ൻ​തൂ​ക്ക​മെ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ര​മേ​ഷ് പി​ഷാ​ര​ടി​യെ ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ത​ട​ഞ്ഞ​തും ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന പ​രാ​തി​യും ബി.​ജെ.​പി-​സി.​പി.​എം ഡീ​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​വും പാ​ല​ക്കാ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ചൂ​ടേ​റു​ന്ന​താ​ക്കി. വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ എ​ൻ.​എം.​ആ​ർ. റ​സാ​ഖി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ചെ​റി​യ ച​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി.

    തീ​പാ​റും മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് തൃ​ത്താ​ല​യി​ലാ​ണ്. സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും പോ​ർ​വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നേ​റു​ന്ന ഇ​വി​ടു​ത്തെ പ​രാ​ജ​യം ഇ​രു​കൂ​ട്ട​ർ​ക്കും പോ​റ​ലു​ണ്ടാ​ക്കും. സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ വി​മ​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന പി.​കെ. ശ​ശി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്തി​ന് പു​റ​മെ കോ​ങ്ങാ​ട്, മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ, ചി​റ്റൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യേ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ശ​ശി​ക്കെ​തി​രാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​കാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സി.​പി.​എം ആ​യു​ധം.

    ത​ദ്ദേ​ശ​ത്തി​ലെ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി മ​ല​മ്പു​ഴ​യി​ൽ വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യാ​യി കാ​ണു​ന്ന​ത്. കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ത്ത​ത് ചി​റ്റൂ​രി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യേ​കു​ന്നു. പ​ട്ടാ​മ്പി​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്സി​നെ ത​ള​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​പി. ഷാ​ജി​ക്ക് ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​രു​തു​മ്പോ​ൾ വി​ക​സ​ന മു​ന്നേ​റ്റം മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സം. ലീ​ഗ് കോ​ട്ട​യാ​യ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്ട് ഇ​ള​ക്കം ത​ട്ടാ​നി​ട​യി​ല്ല. കോ​ങ്ങാ​ട്, ത​രൂ​ർ, ആ​ല​ത്തൂ​ർ, നെ​ന്മാ​റ, ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഇ​ള​ക്കം ത​ട്ടി​യാ​ൽ വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ണ്ടാ​യി എ​ന്നു​വേ​ണം ക​രു​താ​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Palakkad DistrictKerala Assembly Election 2026BJP
    News Summary - BJP hopes in Palakkad district
    X