Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതദ്ദേശ പോരാട്ടം;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 9:01 AM IST

    തദ്ദേശ പോരാട്ടം; നിലമെച്ചപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബി.ജെ.പി

    text_fields
    bookmark_border
    തദ്ദേശ പോരാട്ടം; നിലമെച്ചപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബി.ജെ.പി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യ വി​ജ​യ​പ്ര​തീ​ക്ഷ വ​ട​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും പു​ല​ർ​ത്തി ബി.​​​​ജെ.​പി. തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ​കോ​ർ​പ​​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ ‘ടാ​ർ​ഗ​റ്റ്​’ എ​ങ്കി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ​പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ലാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും അ​നു​കൂ​ല​മെ​ങ്കി​ലും പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ പോ​ളി​ങ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷ​വും ബി.​​ജെ.​പി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല​ട​ക്കം ബി.​ജെ.​പി മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത്​ സ​ജീ​വ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​-​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ്​ അ​ധി​ക​വും. അ​​തേ​സ​മ​യം, ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടേ​യും ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ​ബി.​ജെ.​പി വോ​ട്ടു​ക​ൾ മു​ഖ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​യേ​ക്കും.

    ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ന്ന ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​​മ്പോ​ഴും അ​ത​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ പാ​ർ​ട്ടി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​ക ബി.​​ജെ.​പി എം.​പി​യു​ള്ള തൃ​​ശൂ​രി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ്​ ​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ​ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം ഇ​വി​ടെ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​​ പോ​ളി​ങ്​ നി​ല വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും വോ​ട്ട്​ വി​ഹി​തം വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​തീ​ക്ഷ. വ​യ​നാ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല​ട​ക്കം പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും അ​വ​ർ ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ണ്ണൂ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ 2020നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ വോ​ട്ട്​ വി​ഹി​ത​വും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ഉ​യ​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ശ​ക്​​ത​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ബി.​ജെ.​പി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കാ​തെ ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​തി എ​ല്ലാ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും കാ​​ഴ്ച​വ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ​പ​രാ​മാ​വ​ധി പ്ര​ചാ​ര​ണാ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പാ​ർ​ട്ടി വോ​ട്ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ​പോ​ൾ ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ജി​ല്ല, ​പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന സ്​​ഥി​തി​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body Electionelection pollsLatest NewsBJP
    News Summary - BJP hopes better result in local body election
    Similar News
    Next Story
    X