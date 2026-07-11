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    Kerala
    Posted On
    date_range 11 July 2026 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 7:06 AM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഫണ്ട്​, അച്ചടക്ക നടപടി; വിവാദച്ചുഴിയിൽ ബി.ജെ.പി

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    തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഫണ്ട്​, അച്ചടക്ക നടപടി; വിവാദച്ചുഴിയിൽ ബി.ജെ.പി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ണ്ട്​ വി​നി​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ പു​തി​യ വി​വാ​ദം. വ്യാ​ജ ലെ​റ്റ​ർ​പാ​ഡു​ണ്ടാ​ക്കി, ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ വി​വാ​ദം പു​തി​യ ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലും ചേ​രി​പ്പോ​ര്​ രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഒ​പ്പോ​ടു​കൂ​ടി​യ വ്യാ​ജ ലെ​റ്റ​ർ​ഹെ​ഡ്​ പോ​ലും നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വാ​ർ​ത്താ​കു​റി​പ്പി​നെ ചൊ​ല്ലി​യും വി​വാ​ദ​മു​ണ്ട്.

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ണ്ട് വെ​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കും ര​ണ്ടു നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്തെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ്​ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​ന്‍റെ ഒ​​പ്പോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ്. എ​ന്നാ​ൽ, വാ​ർ​ത്താ​കു​റി​പ്പ് സ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ലെ​റ്റ​ർ പാ​ഡ്ത​ന്നെ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ വി​വാ​ദം പു​തി​യ ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി. വ്യാ​ജ ലെ​റ്റ​ർ പാ​ഡു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ നേ​തൃ​ത്വം ഡി.​ജി.​പി​ക്ക്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    അ​തി​നി​ടെ, പാ​ർ​ട്ടി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി ഗു​രു​ത​ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു​കോ​ടി പാ​ർ​ട്ടി പ​താ​ക​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള മൂ​ന്ന​ര​കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ക​രാ​റി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വെ​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​​ക്ഷേ​പം. കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ട്​ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വൈ​കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ൾ ത​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ട് സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ക​രാ​ർ ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ഇ​ട​പാ​ടി​ലൂ​ടെ ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും യു​വ​മോ​ർ​ച്ച നേ​താ​വും ചേ​ർ​ന്ന് 54 ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​മീ​ഷ​നാ​യി കൈ​പ്പ​റ്റി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം. പി​ന്നാ​ലെ, കേ​ന്ദ്ര​നേ​തൃ​ത്വം അ​യ​ച്ച കൊ​ടി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് മൂ​ന്ന് ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റു​ക​ൾ 136 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ​റ​ക്കാ​ൻ ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​കെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് 42 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത കാ​റു​ക​ളി​ൽ പ​കു​തി പോ​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ ട്രി​പ്പ് ഷീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എ​ന്നി​വ​രെ മാ​റ്റി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള വാ​ർ​ത്താ​കു​റി​പ്പ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​താ​ണ്​ വി​വാ​ദ​മാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്​ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വം പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:trivandrumelection fundControversyBJP
    News Summary - BJP controversy on election fund
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