ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെ അവധിദിനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അപലപനീയം -ബി.ജെ.പി

ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെ അവധിദിനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അപലപനീയം -ബി.ജെ.പിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: വിദ്വേഷ പരാമർശം നടത്തിയ സംഘ്പരിവാർ സൈദ്ധാന്തികൻ ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിനെ അപലപിച്ച് ബി.ജ.പി. അവധി ദിവസം നോക്കി ടി.ജി മോഹന്ദാസിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് തികച്ചും അപലപനീയമാണെന്നും വിവേചനപരമാണെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ് സുരേഷ് പ്രസ്താവിച്ചു.
‘പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലെ വീഴ്ചകളില് നിന്നും തീരദേശമേഖലകളിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളില് നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഈ അറസ്റ്റ് നാടകം. കേരളത്തിലെ മതമൗലിക വാദികളുടെ കയ്യടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത്യന്തം അപലപനീയമായ നീക്കവുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ടി.ജി മോഹന്ദാസ് നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങള് സ്വാഗതാര്ഹമല്ല, എന്നാല് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുമെന്നടക്കം ഭീഷണി മുഴക്കിയ നിരവധി പേരാണ് കേരളത്തില് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ സംരക്ഷണയില് നിയമനടപടികളില് നിന്ന് രക്ഷനേടി കഴിയുന്നത്. ഇത്തരക്കാര്ക്കെതിരെ നിരവധി പരാതികള് പൊലീസില് നല്കിയിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയെ വധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് പിടിച്ചുവാങ്ങി ഭരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ്, മുതലപ്പൊഴിയിലും നീണ്ടകരയിലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കടലില് കാണാതായപ്പോള് നടപടികള് എടുക്കാത്ത ഗൗരവകരമായ സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് ആയതിനാല് മണ്ണിടിച്ചിലിലും പ്രളയത്തിലും കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളെ പോലും കാണാതെ മടങ്ങുന്ന ലീഗ് മന്ത്രിമാര് കേരള സമൂഹത്തിന് നല്കുന്ന സന്ദേശം ഭീതിജനകമാണ്.
മതവര്ഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിംലീഗ് മന്ത്രിമാരും ലീഗ് നേതൃത്വവും വന്ദേമാതര വിഷയത്തിലും വി.ഡി സവര്ക്കര് വിഷയത്തിലും പ്രസ്താവനകള് നടത്തി അനാവശ്യ വിവാദങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും അഡ്വ. എസ് സുരേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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