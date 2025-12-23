കോട്ടയത്തും, ആലപ്പുഴയിലും പക്ഷിപ്പനി: ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളില് പക്ഷിപ്പനി (എച്ച്5 എന്1) റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില് സ്റ്റേറ്റ് ലെവല് റാപ്പിഡ് റെസ്പോണ്സ് ടീം (ആർ.ആർ.ടി) യോഗം ചേര്ന്ന് സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി. കേരളത്തില് പക്ഷിപ്പനി മനുഷ്യരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മുന് കരുതലുകള് ആവശ്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് പറഞ്ഞു.
ഫീല്ഡ് തലത്തില് ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നല്കുന്ന മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് പാലിക്കണം. പക്ഷിപ്പനി സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങളും (എസ്.ഒ.പി), സാങ്കേതിക മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങളും പുറത്തിറക്കി. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച വണ് ഹെല്ത്ത് കമ്യൂണിറ്റി വൊളന്റിയര്മാരുടെ നേതൃത്വത്തില് സാമൂഹിക അവബോധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും പ്രതിരോധ നടപടികള് സ്വീകരിക്കാനും മന്ത്രി നിര്ദേശം നല്കി.
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കാന് ജില്ലാതല കണ്ട്രോള് റൂം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകളും പിപിഇ കിറ്റ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ സാമഗ്രികളും ഉറപ്പാക്കാന് നിര്ദേശം നല്കി.
ആലപ്പുഴയിൽ എട്ടും, കോട്ടയത്ത് മൂന്നിടങ്ങളിലുമായാണ് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ആലപ്പുഴയിൽ ചെറുതന, കരുവാറ്റ കാർത്തികപ്പള്ളി, അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക്, പുന്നപ്ര തെക്ക്, തകഴി, പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് താറാവുകൾക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നെടുമുടിയിൽ കോഴികൾക്കാണ് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോട്ടയത്ത് കുറുപ്പന്തറ, മാഞ്ഞൂർ, കല്ലുപുരയ്ക്കൽ , വേളൂർ എന്നീ വാർഡുകളിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെനേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം (ആർ.ആർ.ടി) യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. കേരളത്തിൽ പക്ഷിപ്പനി ഇതുവരെ മനുഷ്യരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മുൻ കരുതലുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജില്ലാ തലത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കും. രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരിലെ പനിയും മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങളും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രത്യേകം നിരീക്ഷണം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ശക്തമായ ശരീര വേദന, പനി, ചുമ, ശ്വാസംമുട്ട് എന്നീ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളോടെ എത്തുന്നവരെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും പക്ഷികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങൾ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
