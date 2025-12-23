Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 11:25 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 11:25 PM IST

    കോ​ട്ട​യത്തും, ആ​ല​പ്പു​ഴയിലും പക്ഷിപ്പനി: ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

    കോ​ട്ട​യത്തും, ആ​ല​പ്പു​ഴയിലും പക്ഷിപ്പനി: ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ട്ട​യം, ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ പ​ക്ഷി​പ്പ​നി (എ​ച്ച്5 എ​ന്‍1) റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സ്റ്റേ​റ്റ് ലെ​വ​ല്‍ റാ​പ്പി​ഡ് റെ​സ്‌​പോ​ണ്‍സ് ടീം (​ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി) യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്ന് സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ള്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ പ​ക്ഷി​പ്പ​നി മ​നു​ഷ്യ​രെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മു​ന്‍ ക​രു​ത​ലു​ക​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ര്‍ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫീ​ല്‍ഡ് ത​ല​ത്തി​ല്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം. ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ന​ല്‍കു​ന്ന മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്ക​ണം. പ​ക്ഷി​പ്പ​നി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും (എ​സ്.​ഒ.​പി), സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ പ​രി​ശീ​ല​നം സി​ദ്ധി​ച്ച വ​ണ്‍ ഹെ​ല്‍ത്ത് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വൊ​ള​ന്റി​യ​ര്‍മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സാ​മൂ​ഹി​ക അ​വ​ബോ​ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രി നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ജി​ല്ലാ​ത​ല ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂം ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​രു​ന്നു​ക​ളും പി​പി​ഇ കി​റ്റ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    ആലപ്പുഴയിൽ എട്ടും, കോട്ടയത്ത് മൂന്നിടങ്ങളിലുമായാണ് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

    ആലപ്പുഴയിൽ ചെറുതന, കരുവാറ്റ കാർത്തികപ്പള്ളി, അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക്, പുന്നപ്ര തെക്ക്, തകഴി, പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് താറാവുകൾക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നെടുമുടിയിൽ കോഴികൾക്കാണ് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോട്ടയത്ത് കുറുപ്പന്തറ, മാഞ്ഞൂർ, കല്ലുപുരയ്ക്കൽ , വേളൂർ എന്നീ വാർഡുകളിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

    ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെനേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ റാപ്പിഡ് റെസ്‌പോൺസ് ടീം (ആർ.ആർ.ടി) യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. കേരളത്തിൽ പക്ഷിപ്പനി ഇതുവരെ മനുഷ്യരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മുൻ കരുതലുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജില്ലാ തലത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കും. രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരിലെ പനിയും മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങളും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രത്യേകം നിരീക്ഷണം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ശക്തമായ ശരീര വേദന, പനി, ചുമ, ശ്വാസംമുട്ട് എന്നീ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളോടെ എത്തുന്നവരെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും പക്ഷികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങൾ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

    TAGS:Veena Georgebird fluKerala Health NewsAlappuzhaKottayam
    X