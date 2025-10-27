Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightചർച്ചയുടെ വാതിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 11:02 AM IST

    ചർച്ചയുടെ വാതിൽ എപ്പോഴും തുറന്നു കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം; പാർട്ടിക്ക് അപ്പുറം മന്ത്രിയുണ്ടോ എന്ന് ജി.ആർ. അനിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Binoy Viswam
    cancel
    camera_alt

    ബിനോയ് വിശ്വം

    Listen to this Article

    ആലപ്പുഴ: സി.പി.ഐയുടെ നിർണായക സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതിയോഗം ചേരാനിരിക്കെ പി.എം ശ്രീ വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. ചർച്ചയുടെ വാതിൽ എൽ.ഡി.എഫിൽ എപ്പോഴും തുറന്നു കിടപ്പുണ്ടെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

    ഇടത് മുന്നണിയിലെ പാർട്ടികളാണ് സി.പി.ഐയും സി.പി.എമ്മും. അതിനാൽ, മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചാൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും. ചർച്ചയുടെ എല്ലാ വാതിലും എൽ.ഡി.എഫിൽ ഉണ്ടാകും. എൽ.ഡി.എഫ് എൽ.ഡി.എഫ് ആണെന്നും ആശയ അടിത്തറയും രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറയും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരസ്പര ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ചർച്ചകളുണ്ടാകുമെന്നും ബിനോയ് വ്യക്തമാക്കി.

    പി.എം ശ്രീയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സി.പി.എം നേതാവും മന്ത്രിയുമായ കെ. രാജൻ പറഞ്ഞു. പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് പാർട്ടിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. സി.പി.ഐ കൃത്യമായ നിലപാടുള്ള പാർട്ടിയാണെന്നും കെ. രാജൻ വ്യക്തമാക്കി.

    പി.എം ശ്രീയിൽ നിലപാട് മാറ്റമില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചു റാണി വ്യക്തമാക്കി. ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല. സി.പി.ഐയും സി.പി.എമ്മും തമ്മിലാണ് സമവായം നോക്കേണ്ടത്. വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അത് സെക്രട്ടറി പറയുമെന്നും ജെ. ചിഞ്ചു റാണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    പാർട്ടി നിലപാടാണ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതെന്ന് മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിലും വ്യക്തമാക്കി. നയപരമായ വിഷയത്തിൽ സംഘടനാപരമായ തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് നിർവാഹക സമിതി യോഗം ചേരുന്നത്. പാർട്ടി പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ചേർക്കില്ല. രാജിയല്ല, ചർച്ചയാണ് പരിഹാരം. പാർട്ടിക്ക് അപ്പുറം മന്ത്രിയുണ്ടോ എന്നും ജി.ആർ. അനിൽ ചോദിച്ചു.

    പിന്നോട്ടില്ലെന്നുറച്ച്​ സി.പി.ഐ; മു​ഖം ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ണി​യ​റ നീ​ക്ക​വു​മാ​യി സി.​പി.​എം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തി​നെ ​ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ പി​ന്നോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു​റ​ച്ച്​ സി.​പി.​ഐ. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വ​ർ​ഗീ​യ-​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ്​ വി​രു​ദ്ധ മു​ഖ​ത്ത്​ ക​രി​വാ​രി​ത്തേ​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ട് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വാ​ങ്ങാ​തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ പോ​ര്​ തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സി.​പി.​എം. പി.​എം ശ്രീ​യി​ലെ തു​ട​ർ​നി​ല​പാ​ട്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ​ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​സ്ഥാ​ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് യോ​ഗം ചേ​രും.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​വി​ടെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്നും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച സ്ഥി​തി​ക്ക്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ‘ഫോ​ർ​മു​ല’ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യാ​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ക​രു​തു​ന്ന​ത്. പി.​എം ശ്രീ​യി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​ഐ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ദ​ഗ്​​ധ സ​മി​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കി ത​ൽ​ക്കാ​ലം മു​ഖം ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ണി​യ​റ നീ​ക്ക​വും സി.​പി.​എം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഒ​പ്പി​ട്ട ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ​പി​ൻ​വാ​ങ്ങാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന​ പൊ​തു​വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലോ​ടെ, ല​ഭി​ച്ച നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മ​ട​ക്കം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്താ​വും സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി. സി.​പി.​എം നി​​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ മ​ന്ത്രി​മാ​രെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ടി​ൽ സി.​പി.​ഐ അ​യ​വു​വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ല​ട​ക്കം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ അ​ട​ക്കം ഇ​ട​തു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​​ഷേ​ധം വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ​യും പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​തെ​യും മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​തെ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലും അ​തൃ​പ്തി പു​ക​യു​ക​യാ​ണ്​​. ഫ​ണ്ട്​ ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യും ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ളും ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി വി​യ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ പൊ​തു​വി​ൽ മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​മാ​യ​ട​ക്കം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്​​ പി​ന്നാ​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്​ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടും പാ​ർ​ട്ടി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ആ​ശ​യം കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നെ തു​റ​ന്നെ​തി​ർ​ത്ത​തി​ൽ​ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ച്ച​തി​നാ​ൽ സി.​പി.​ഐ​ക്കി​നി സി.​പി.​എം സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കാ​നു​മാ​വി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPIBinoy ViswamPinarayi VijayanPM SHRILatest News
    News Summary - Binoy Viswam says the door to discussion is always open in PM Sri Project
    Similar News
    Next Story
    X