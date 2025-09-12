Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.ഇ. ഇസ്മയിലിന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് വേദിയിലിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ബിനോയ്

    പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ആ​ല​പ്പു​ഴ ബീ​ച്ചി​ലെ​ത്തി കെ.​ഇ. ഇ​സ്മ​യി​ൽ
    കെ.ഇ. ഇസ്മയിലിന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് വേദിയിലിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ബിനോയ്
    ആ​ല​പ്പു​ഴ: മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് കെ.​ഇ. ഇ​സ്മ​യി​ലി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ഒ​ട്ടും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് വേ​ദി​യി​ലി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും സി.​പി.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ‘‘ഉ​യ​ർ​ന്ന ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​യ​തോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ന്ന് പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നൊ​ഴി​വാ​യ പ​ന്ന്യ​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​നും സി. ​ദി​വാ​ക​ര​നും അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    തീ​ർ​ത്തും നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​മാ​യ ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട​ട​ക്കം ഇ​സ്മ​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​തി​രെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​നു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം, ഒ​പ്പ​മു​ള്ള​വ​രെ​പ്പോ​ലും ഓ​ർ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഞാ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പോ​യി ക​ണ്ട് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി അ​നു​ന​യ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ഴ​ങ്ങി​യി​ല്ല. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല, വീ​ണ്ടും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്’’ -ബി​നോ​യ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​ഇ. ഇ​സ്മ​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ന​ട​പ​ടി നേ​ര​ത്തേ വേ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം കെ.​ഇ. ഇ​സ്മ​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ആ​ല​പ്പു​ഴ ബീ​ച്ചി​ലെ​ത്തി.

    News Summary - Binoy viswam says K.E. Ismail is not qualified to be on the communist platform
