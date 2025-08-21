Begin typing your search above and press return to search.
    തോട്ടംതൊഴിലാളികൾക്കായി ജീവിതം നീക്കിവെച്ച കമ്യൂണിസ്റ്റ്​ -ബിനോയ് വിശ്വം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജീ​വി​താ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​ക്കും വേ​ണ്ടി സ്വ​ജീ​വി​തം നീ​ക്കി​വെ​ച്ച ഉ​ത്ത​മ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റും മി​ക​ച്ച ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​റോ​ടെ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ശാ​രീ​രി​ക മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​ം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ​പ്പോ​ഴും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ്പോ​ഴും ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​നും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നും ശ്ര​ദ്ധ പ​തി​പ്പി​ച്ചു.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ എ​ക്കാ​ല​വും നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ക്ത​നാ​യ വ​ക്താ​വും പോ​രാ​ളി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​നെ​ന്നും ബി​നോ​യ്‌ വി​ശ്വം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

