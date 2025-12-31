Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    31 Dec 2025 6:47 PM IST
    31 Dec 2025 6:47 PM IST

    ‘ചതിയൻ ചന്തു എന്ന പേരും ​തൊപ്പിയും ആയിരംവട്ടം ചേരുക ആ തലക്ക്’; വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച്​ ബിനോയ്​ വിശ്വം

    ‘ചിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കൈ കൊടുക്കും, പക്ഷേ കാറിൽ കയറ്റില്ല’
    'ചതിയൻ ചന്തു എന്ന പേരും ​തൊപ്പിയും ആയിരംവട്ടം ചേരുക ആ തലക്ക്'; വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച്​ ബിനോയ്​ വിശ്വം
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് മുഖ്യമന്ത്രിയും സി.പി.എമ്മും നൽകുന്ന സംരക്ഷണത്തെ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞും തുറന്നടിച്ചും സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ്​ വിശ്വം. വെള്ളാപ്പള്ളിയല്ല എൽ.ഡി.എഫെന്നും ചതിയൻ ചന്തു എന്ന പേരും ​തൊപ്പിയും ആയിരം വട്ടം ചേരുക ആ തലക്കാണെന്നും ബിനോയ്​ വിശ്വം വ്യക്​തമാക്കി.

    മുഖ്യമ​ന്ത്രി​യുടെ കാറിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി കയറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമുയർന്നപ്പോൾ ‘അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ ഞാൻ ചിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കൈ കൊടുക്കും, പക്ഷേ കാറിൽ കയറ്റില്ല’ എന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്നിച്ചുള്ള കാർ യാത്രയെയടക്കം മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായി ന്യായീകരിക്കുമ്പോഴാണ്​ സി.പി.ഐയുടെ ഈ വിയോജിപ്പും വിമർശനവും.

    എൽ.ഡി.എഫിലെ പാർട്ടികൾക്ക്​ മാർക്കിടാനുള്ള ചുമതലയൊന്നും ആരും വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ഏൽപിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി എൽപ്പിക്കാനും പോകുന്നില്ല. വെള്ളാപ്പള്ളി അല്ല എൽ.ഡി.എഫി​ന്‍റെ മുഖം. അയ്യപ്പ സംഗമത്തിലേക്ക്​ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കാറിൽ കൊണ്ടുവന്നത്​ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അകലാൻ ഇടയാക്കി എന്ന നിലയിൽ നേതൃയോഗത്തിൽ വിമർശനമുണ്ടായതും ബിനോയ്​ വിശ്വം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

    കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വിശ്വാസങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നവരാണ്​. യഥാർഥ വിശ്വാസിക്ക് ഒപ്പവുമാണ്​. വിശ്വാസങ്ങളെ പവിത്രമായി കാണുന്നവരും അന്യമത വിദ്വേഷം കാണാത്തവരുമാണ്​ യഥാർഥ വിശ്വാസികൾ. എല്ലാ മതങ്ങളിലും കോർപറേറ്റ്​ തള്ളിക്കയറ്റത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി യഥാർഥ വിശ്വാസികളല്ലാത്താവർ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്​.

    ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും നേട്ടം കൊയ്യാനുമായി കോർപറേറ്റ് കൊള്ളക്കാർ അവർ എല്ലാ മതങ്ങളിലും തലപൊക്കുകയാണ്​. മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അവർ. അവരോട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും ഇടതുപക്ഷത്തിനും ഒരു ബന്ധവുമില്ല. മതതീവ്രവാദം മതമല്ലെന്നും ബിനോയ്​ വിശ്വം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യഥാർഥ വിശ്വാസിയായി വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്​ കൃത്യമായ മറുപടി പറയാനും ബിനോയ്​ വിശ്വം തയാറായില്ല.

    X