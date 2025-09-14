Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 11:25 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 11:26 PM IST

    വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ല്ലാ​ൻ അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ബിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടല്ല -വനം മന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ak saseendran
    cancel
    camera_alt

    എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ന്ന വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ല്ലാ​ൻ അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​ല്ലി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യ​ല്ലെ​ന്ന് വ​നം മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ പ്ര​തീ​ക്ഷ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് സം​സ്ഥാ​നം സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മ​ത്തി​നു എ​തി​രാ​യ രീ​തി​യി​ല​ല്ല ബി​ൽ.

    വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ട​യാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​മു​ന്നി​ൽ പ​ല നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്രം ഫ​ല​പ്ര​ദ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ല​വി​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ല്ലാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ കാ​ല​താ​മ​സം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    ആ ​നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ള​വു വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​സ​ത്ത ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ​യാ​ണ് നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:forest ministerWild Animal AttackAK Saseendranlatest news
    News Summary - Bill not seen ahead of elections - Forest Minister
    Similar News
    Next Story
    X