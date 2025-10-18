ബൈക്ക് അപകടം: മലയാളി യുവാവ് ബംഗളൂരുവിൽ മരിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 18 Oct 2025 10:00 PM IST
Updated Ondate_range 18 Oct 2025 10:00 PM IST
ബൈക്ക് അപകടം: മലയാളി യുവാവ് ബംഗളൂരുവിൽ മരിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Bike accident: Malayali youth dies in Bengaluru
Listen to this Article
ബംഗളൂരു: നഗരത്തിൽ ബൈക്ക് മറിഞ്ഞ് മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചു. പാലക്കാട് പെരുവെമ്പ് മന്ദത്തുകാവ് ആനിക്കോട് കളത്തിൽ സി.ജി. അഖിലാണ് (29) വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.
ബംഗളൂരുവിൽ ജലഹള്ളിയിലാണ് അഖിലും ഭാര്യ എൻ. സുമയും താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ എസ്.ബി.ഐ കാൾസെന്ററിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു അഖിൽ.
സമീപത്തെ സ്വകാര്യ കോളജിൽ അധ്യാപികയായ ഭാര്യയെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ബൈക്ക് തെന്നിവീഴുകയായിരുന്നു. റോഡിലേക്കു വീണ അഖിലിനെ മറ്റൊരു വാഹനമിടിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. സുമക്കും പരിക്കുണ്ട്. പിതാവ്: സി.എസ്. ഗജേന്ദ്രപ്രസാദ്. മാതാവ്: സുതലകുമാരി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story