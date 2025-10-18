Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 10:00 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 10:00 PM IST

    ബൈക്ക് അപകടം: മലയാളി യുവാവ് ബംഗളൂരുവിൽ മരിച്ചു

    ബൈക്ക് അപകടം: മലയാളി യുവാവ് ബംഗളൂരുവിൽ മരിച്ചു
    അഖിൽ

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: നഗരത്തിൽ ബൈക്ക് മറിഞ്ഞ് മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചു. പാലക്കാട് പെരുവെമ്പ് മന്ദത്തുകാവ് ആനിക്കോട് കളത്തിൽ സി.ജി. അഖിലാണ് (29) വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.

    ബംഗളൂരുവിൽ ജലഹള്ളിയിലാണ് അഖിലും ഭാര്യ എൻ. സുമയും താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ എസ്.ബി.ഐ കാൾസെന്ററിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു അഖിൽ.

    സമീപത്തെ സ്വകാര്യ കോളജിൽ അധ്യാപികയായ ഭാര്യയെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ബൈക്ക് തെന്നിവീഴുകയായിരുന്നു. റോഡിലേക്കു വീണ അഖിലിനെ മറ്റൊരു വാഹനമിടിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. സുമക്കും പരിക്കുണ്ട്. പിതാവ്: സി.എസ്. ഗജേന്ദ്രപ്രസാദ്. മാതാവ്: സുതലകുമാരി.


    TAGS:Accident DeathPalakkadBike accidentBengaluru
    News Summary - Bike accident: Malayali youth dies in Bengaluru
