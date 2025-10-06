Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 7:31 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 7:31 PM IST

    സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലെ ജിമ്മിൽ അതിക്രമിച്ച്​ കയറി മോഷണം: ബിഗ് ബോസ് ജേതാവ് ജിന്റോക്ക് ജാമ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലെ ജിമ്മിൽ അതിക്രമിച്ച്​ കയറി മോഷണം: ബിഗ് ബോസ് ജേതാവ് ജിന്റോക്ക് ജാമ്യം
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: ജിമ്മിൽ അതിക്രമിച്ച്​ കയറി മോഷണം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ബിഗ് ബോസ് റിയാലിറ്റി ഷോ ജേതാവ് പി.ഡി. ജിന്റോക്ക്​ ഹൈകോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യംചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന്​ വിലയിരുത്തിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ്​ ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്​.

    ഹരജിക്കാരൻ എട്ടിന്​ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നും അറസ്റ്റുണ്ടാകുന്നപക്ഷം 50,000 രൂപയുടെ സ്വന്തവും തതുല്യ തുകക്കുള്ള രണ്ടുപേരുടെയും ബോണ്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിട്ടയക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

    ജിന്റോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ എറണാകുളം വെണ്ണലയിലുള്ള ജിം പരാതിക്കാരിയായ യുവതി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയാണ്. ജിമ്മിൽ കയറിയ ജിന്റോ 10,000 രൂപയും വിലപ്പെട്ട രേഖകളും മോഷ്ടിച്ചെന്നാണ് പരാതി.

    പാലാരിവട്ടം പൊലീസെടുത്ത കേസിലാണ്​ ജിന്‍റോ മുൻകൂർജാമ്യ ഹരജി നൽകിയത്​. ഹരജിക്കാരൻ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന്​ ഉത്തരവിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BailgymTheft Case
    News Summary - Bigg Boss winner Jinto granted bail for breaking into and stealing from his own gym
    Similar News
    Next Story
    X