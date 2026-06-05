Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകിഫ്ബിയിൽ പക്ഷപാതം;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 11:53 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 11:53 PM IST

    കിഫ്ബിയിൽ പക്ഷപാതം; മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ‘വിഹിതപ്പെരുപ്പം’; അംഗീകരിച്ച തുകയുടെ 68 ശതമാനം മൂന്ന് വകുപ്പുകളിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    KIIFB
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: കിഫ്ബി പദ്ധതികളുടെ പ്രാദേശികവും ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ വിതരണത്തിൽ മൂന്ന് ജില്ലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുംവിധം ഗുരുതര പക്ഷപാതിത്വം കാട്ടിയെന്നാണ് വിമർശനം. ധവളപത്രത്തിലെ കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിലയിരുത്തലിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.

    ആകെ അനുവദിച്ച തുകയുടെ 19 ശതമാനവും കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാണ് ലഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം (17 ശതമാനം), എറണാകുളം (11.4 ശതമാനം) എന്നിവയാണ് പദ്ധതിക്കാര്യത്തിൽ മുന്നിലുള്ള മറ്റ് രണ്ട് ജില്ലകൾ. ഫലത്തിൽ കിഫ്ബി ആകെ അംഗീകരിച്ച തുകയുടെയും വിതരണം ചെയ്ത ഫണ്ടിന്റെയും പകുതിയോളം (48.5 ശതമാനം) മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഒതുങ്ങി.

    ഈ വിതരണ രീതി മാനവവികസന സൂചികകളെയോ പ്രാദേശിക വികസന വിടവുകളെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ലെന്നാണ് ധവളപത്രത്തിലെ നിരീക്ഷണം. വിതരണ രീതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പദ്ധതികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വിടവുകളെക്കുറിച്ച വ്യവസ്ഥാപിത വിലയിരുത്തലുകളെക്കാൾ രാഷ്ട്രീയവും ഭരണപരവുമായ താൽപര്യത്തെയാണ് പിന്തുടർന്നതെന്ന് ധവളപത്രം വിമർശിക്കുന്നു.

    ജില്ലതല പക്ഷപാതത്തിന് പുറമെ പദ്ധതികളുടെ മുൻഗണനാക്രമത്തിലും അസന്തുലിതാവസ്ഥയുണ്ട്. കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ച മൊത്തം തുകയുടെ 68 ശതമാനവും മൂന്ന് സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് -34 ശതമാനം, വ്യവസായ വകുപ്പ് -25 ശതമാനം, ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് -ഒമ്പത് ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണിവ.

    ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഫണ്ട് വിതരണം ഇങ്ങനെ

    ജില്ല, അനുവദിച്ച തുക (കോടിയിൽ), വിഹിതം (ശതമാനത്തിൽ)

    കണ്ണൂർ 16599.51 19.01

    തിരുവനന്തപുരം 14791.29 17.0

    എറണാകുളം 9935.76 11.4

    പാലക്കാട് 7609.82 8.8

    ആലപ്പുഴ 5996.71 6.90

    മലപ്പുറം 6029.44 6.94

    തൃശൂർ 4785.18 5.5

    കൊല്ലം 4653.61 5.4

    കോഴിക്കോട് 4513.08 5.2

    കോട്ടയം 3811.36 4.4

    കാസർകോട് 2378.55 2.7

    പത്തനംതിട്ട 2266.60 2.6

    ഇടുക്കി 2113.01 2.4

    വയനാട് 1353.51 1.6

    ആകെ 86837.72 100

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kiifbVD Satheesan
    News Summary - Bias in KIIFB; 68 percent of the approved amount in three categories
    Similar News
    Next Story
    X