    date_range 9 Nov 2025 11:36 PM IST
    date_range 9 Nov 2025 11:36 PM IST

    ഭാരതാംബ, പാദപൂജ, ഗണഗീതം... എല്ലാം ആസൂത്രിതം; പാ​ടി​ച്ച​തും ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​തും ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് വിവരം

    വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ ട്രെയിനിന് അകത്തുനിന്ന് ഗണഗീതം പാടുന്നു. ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വീഡിയോയിൽനിന്ന്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ളും ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കി, അ​വ​യെ പൊ​തു​ധാ​ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം - ബം​ഗ​ളൂ​രു വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ള​യി​ലെ ഗ​ണ​ഗീ​തം ചൊ​ല്ല​ലെ​ന്ന്​ വി​മ​ർ​ശ​നം. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​​ ഒ​ളി​ഞ്ഞും തെ​ളി​ഞ്ഞും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ചെ​യ്ത​​തെ​ങ്കി​ൽ പ​ര​സ്യ​മാ​യ സ്ഥാ​ന​മു​റ​പ്പി​ക്ക​ലാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​​ജേ​ന്ദ്ര ആ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ കാ​വി​ക്കൊ​ടി​യേ​ന്തി​യ ഭാ​ര​താം​ബ ചി​ത്രം സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന്‍റെ​യും ഗു​രു​പൂ​ർ​ണി​മ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട്​ പാ​ദ​പൂ​ജ ചെ​യ്യി​പ്പി​ച്ച​തി​ന്‍റെ​യും പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ പൊ​തു​ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ​ണ​ഗീ​തം പാ​ടി​ച്ച​ത്. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ചൊ​ല്ലു​ന്ന ഗീ​തം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട്​ പാ​ടി​ച്ച​തും ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​തും ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​ശ​ഭ​ക്​​തി ഗാ​ന​മാ​യി ഇ​ത്​ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന​ട​ക്കം വി​മ​ർ​ശി​ച്ച​തോ​ടെ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വീ​ണ്ടും പോ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഭാ​ര​താം​ബ ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ച​ട​ങ്ങി​ല​ട​ക്കം ഭാ​ര​താം​ബ ചി​ത്രം വെ​ച്ച​ത്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നും സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നും​ ഇ​ട​യാ​ക്കി. ഇ​ത്​ ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ഡോ. ​കെ.​എ​സ്.​ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ വി.​സി ഡോ. ​മോ​ഹ​ന​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ചി​ല സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഹൈ​ന്ദ​വ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളോ​ടെ​യു​ള്ള​ ഗു​രു​പൂ​ർ​ണി​മ ആ​ഘോ​ഷ​വും പാ​ദ​പൂ​ജ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ബ​ന്ത​ടു​ക്ക സ്കൂ​ളി​ലും ക​ണ്ണൂ​ർ ശ്രീ​ക​ണ്ഠാ​പു​രം വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ വി​ദ്യാ​പീ​ഠ​ത്തി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട്​ പാ​ദ​പൂ​ജ ന​ട​ത്തി​ച്ച​തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​യൊ​ന്നും കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​വ​ക്കെ​ല്ലാം സ​മാ​ന​മാ​യാ​ണ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര ധ​ർ​മ പ​രി​ഷ​ത്ത്​ ട്ര​സ്റ്റി​ന്‍റെ എ​ള​മ​ക്ക​ര സ​ര​സ്വ​തി വി​ദ്യാ​നി​കേ​ത​ൻ പ​ബ്ലി​ക്​ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട്​ പു​തി​യ വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​യാ​ത്ര​യി​ൽ​ ഗ​ണ​ഗീ​തം പാ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ഗാ​നം റെ​യി​ൽ​വേ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ള്ളി​യും ഗ​ണ​ഗീ​ത​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചും കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യും ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.-

