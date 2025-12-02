Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 6:57 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 6:57 PM IST

    രാജ്​ഭവനിലെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിൽ വീണ്ടും കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ഭാരതാംബ

    രാജ്​ഭവനിലെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിൽ വീണ്ടും കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ഭാരതാംബ
    തിരുവനന്തപുരം: ഇടവേളക്ക്​ ശേഷം രാജ്​ഭവൻ പരിപാടിയിൽ വീണ്ടും കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ഭാരതാംബയുടെ ചിത്രം. കാലിക്കറ്റ്​ സർവകലാശാലയും കേരള സർവകലാശാലയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച, ഡോ. ജോൺ മത്തായിയുടെ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥ പ്രകാശന വേദിയിലാണ്​ ചിത്രം സ്ഥാപിച്ചത്​.

    മന്ത്രിമാരുടെ ഇറങ്ങിപ്പോക്കും ബഹിഷ്​കരണവും ഉൾപ്പെടെ വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന്​ രാജ്​ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ ചിത്രം സ്ഥാപിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന്​ പിന്നാലെയാണ്​ കാലിക്കറ്റ്​, കേരള സർവകലാശാലകൾ സംയുക്​തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വീണ്ടും സമാന ചിത്രം വേദിയിൽ സ്ഥാപിച്ചത്​.

    പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ കാലിക്കറ്റ്​, കേരള വി.സിമാരായ ഡോ. പി. രവീന്ദ്രൻ, ഡോ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ, കാലിക്കറ്റ്​ സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റിലെ കോൺഗ്രസ് അംഗം പി. മധു​, മുസ്​ലിം ലീഗ് അംഗം ഡോ. റഷീദ്​ അഹമ്മദ്​​, ബി.ജെ.പി അംഗം എ.ജെ അനുരാജ്​ തുടങ്ങിയവർ പ​ങ്കെടുത്തു. സിൻഡിക്കേറ്റ്​ അറിയാതെയാണ്​ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന പേരിൽ സി.പി.എം അംഗങ്ങൾ പരിപാടി ബഹിഷ്​ക്കരിച്ചു.

    നേരത്തെ, വിവാദത്തെ തുടർന്ന്​ മുഖ്യമന്ത്രി പ​ങ്കെടുത്ത രാജ്​ഭവൻ ത്രൈമാസിക ‘രാജഹംസം’ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ ചിത്രം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല. അതിന്​ മുമ്പ് ഭാരത്​ സ്കൗട്​സ്​ ആൻഡ്​ ഗൈഡ്​സിന്‍റെ പരിപാടിയുടെ വേദിയിൽ ഭാരതാംബ ചിത്രം സ്ഥാപിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്​ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി ചടങ്ങിൽനിന്ന്​ ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി ദിന പരിപാടിയിൽ ചിത്രം സ്ഥാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന്​ മന്ത്രി പി. പ്രസാദ്​ പരിപാടി ബഹിഷ്​കരിച്ചിരുന്നു.

    TAGS:Raj BhavanThiruvananthapuramRajendra ArlekarBharathambha
