Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right2026 ആയിട്ടും നേരം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 May 2026 3:05 PM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 3:08 PM IST

    2026 ആയിട്ടും നേരം വെളുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഐ.പി.എസ് ഓഫീസർ; ആർത്തവ അവധി പരാമർശത്തിൽ ആർ. ശ്രീലേഖയെ വിമർശിച്ച് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

    text_fields
    bookmark_border
    2026 ആയിട്ടും നേരം വെളുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഐ.പി.എസ് ഓഫീസർ; ആർത്തവ അവധി പരാമർശത്തിൽ ആർ. ശ്രീലേഖയെ വിമർശിച്ച് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മൂന്നു ദിവസം വരെ ആർത്തവ അവധി നൽകാമെന്ന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ നിരവധി നേതാക്കൾ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ ഡി.ജി.പിയും ജി.ജെ.പി നേതാവുമായ ആർ. ശ്രീലേഖ ആർത്താവവധിയുമായി നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിനു പിന്നാലെ വിവാദത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അഭിനേത്രിയും ഡബ്ബിങ്ങ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആർ. ശ്രീലേഖയെ വിമർശിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്.

    2026 ആയിട്ടും നേരം വെളുക്കാത്ത ഒരു ഐ.പി.എസ് ഓഫീസർ എന്നാണ് ആർ. ശ്രീലേഖയെ കുറിച്ച് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത്. ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ കൂടാതെ നിരവധി പേരാണ് ആർ. ശ്രീലേഖയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിമർശിക്കുന്നത്. ആർത്തവ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നാണക്കേടാണെന്നാണ് ആർ. ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞത്. ആർത്തവം സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യ അഭിമാനമാണെന്നും മാസാമാസം ക്ലാസിൽ പോകാതിരുന്നാൽ നാട്ടുകാർ അറിയുമെന്നും ഇത് നാണക്കേടാണെന്നുമാണ് ശ്രീലേഖ തന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BhagyalakshmiR. SreelekhaMenstrual LeaveKerala News
    News Summary - Bhagyalakshmi criticizes R. Sreelekha for her menstrual leave remark
    Similar News
    Next Story
    X