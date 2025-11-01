Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:15 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:15 PM IST

    ബംഗളൂരു -എറണാകുളം വന്ദേഭാരത്: ഫ്ലാഗ്ഓഫ് ഏഴിന് വാരാണസിയിൽ

    ബംഗളൂരു -എറണാകുളം വന്ദേഭാരത്: ഫ്ലാഗ്ഓഫ് ഏഴിന് വാരാണസിയിൽ
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ബം​ഗ​ളൂ​രു-​എ​റ​ണാ​കു​ളം വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് സ​ർ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങാ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ ബോ​ർ​ഡ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. ബു​ധ​നൊ​ഴി​കെ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ആ​റു ദി​വ​സം ഓ​ടു​ന്ന ഈ ​സ​ർ​വി​സ് എ​ന്ന് ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് വാ​രാ​ണ​സി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു-​എ​റ​ണാ​കു​ളം വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ല് വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ ഫ്ലാ​ഗ്ഓ​ഫ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റേ​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഈ ​ട്രെ​യി​ൻ രാ​വി​ലെ 5.10ന് ​കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.50ന് ​എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ​പു​രം, സേ​ലം, ഈ​റോ​ഡ്, തി​രു​പ്പൂ​ർ, കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ. മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.20ന് ​എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ത്രി 11ഓ​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്തും.

    TAGS:Vande Bharat ExpressBengaluruErnakulam
