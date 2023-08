cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊച്ചി: നിയമപരമായാണോ നടന്നതെന്നെങ്കിലും ഉറപ്പുവരുത്തി വേണം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവാഹം രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തു നൽകാനെന്ന്​ ഹൈകോടതി. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ മനസ്സിരുത്താതെയാണ്​ വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നതെന്ന്​ വിലയിരുത്തിയാണ്​ ജസ്റ്റിസ് എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്‌താഖ്, ജസ്റ്റിസ് സോഫി തോമസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്‍റെ നിരീക്ഷണം.

ഇതിൽ സർക്കാറിന്‍റെ നിലപാട്​ തേടിയ കോടതി, ഇതുസംബന്ധിച്ച ഹരജി വീണ്ടും സെപ്​റ്റംബർ 11ന്​ പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച്​ വിവാഹം ചെയ്ത ക്രൈസ്തവ സമുദായക്കാരിയായ ഭാര്യ​യെ വിട്ടുകിട്ടാൻ കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു യുവാവ്​ നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപസ് ഹരജിയിലാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്‍റെ നിരീക്ഷണം​.

ക്ഷേത്രത്തി​ൽ വിവാഹിതരായശേഷം പൊതുവിവാഹ ചട്ടപ്രകാരം വിവാഹം പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്​തെന്നും ഇതിനുശേഷം യുവതിയെ വീട്ടുകാർ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയെന്നുമായിരുന്നു ഹേബിയസ്​ കോർപസ്​ ഹരജിയിലെ ആരോപണം. വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽ ഒരു ആരാധനാലയത്തിൽ നടന്ന വിവാഹം പൊതു വിവാഹ ചട്ട പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെയെന്ന്​ കേസ്​ പരിഗണിക്കവേ കോടതി ആരാഞ്ഞു.

വ്യത്യസ്ത മതത്തിലുള്ളവരുടെ വിവാഹം ഈ ചട്ടപ്രകാരമല്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്​. എന്നാൽ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതു നോക്കാതെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്​ നൽകുകയാണ്​. വിവാഹത്തിന്‍റെ സാധുത നിശ്ചയിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം നിയമപരമായാണോ വിവാഹമെന്ന്​ പരിശോധിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം. തുടർന്നാണ്​ തദ്ദേശ ഭരണ സെക്രട്ടറിയെ ഹരജിയിൽ സ്വമേധയാ കക്ഷിചേർത്ത്​ സർക്കാറിന്‍റെ നിലപാട്​ തേടിയത്​.

Before registering the marriage ensure that it is legal says High Court