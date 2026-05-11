    Kerala
    Posted On
    date_range 11 May 2026 11:38 PM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 11:38 PM IST

    കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ലും ത​ർ​ക്കം

    കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ലും ത​ർ​ക്കം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മൂ​ന്നു പേ​രു​ക​ളി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും മു​മ്പ് കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​ക്കാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ അ​ടു​ത്ത ത​ർ​ക്കം. സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് മ​ന്ത്രി​യാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്, അ​തു​വ​ഴി ഒ​ഴി​വു​വ​രു​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം ക​ണ്ട് മൂ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ ക​രു​ക്ക​ൾ നീ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്ന ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ മൂ​വ​രും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ബെ​ന്നി ബെ​ഹ​നാ​ൻ, ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചീ​ഫ് വി​പ്പ് കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ്, ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

    ഇ​തി​ൽ ബെ​ന്നി ബെ​ഹ​നാ​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​ധ്യ​ത ക​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് എം.​പി, കെ.​പി.​സി.​സി​ക്ക് ദ​ലി​ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വേ​ണ​മെ​ന്ന വാ​ദ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 14 പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​തും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​ടി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ ത​ന്നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് ഖാ​ർ​ഗെ​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം കി​ട്ടാ​തെ പോ​യ ആ​ളാ​ണ് താ​നെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ബെ​ന്നി ബെ​ഹ​നാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​മു​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബെ​ന്നി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മെ​ടു​ത്ത് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫി​നെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ത​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​പ​ദ​മോ​ഹം സ​ഫ​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കെ.​സി​യു​ടെ നീ​ക്കം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും പു​റ​മെ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫി​നു​പ​ക​രം അ​തേ​സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​രു​മെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി​യും നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:kpcc presidentCongress Groupismkeralapolitics
    News Summary - Before CM Row Ends, Fight for KPCC President Post Begins
