Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതേനീച്ചയാക്രമണം;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 11:56 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 11:56 PM IST

    തേനീച്ചയാക്രമണം; യുവാവിന്റെ ശരീരത്തില്‍നിന്ന് നീക്കിയത് 300 തേനീച്ചക്കൊമ്പുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    തേനീച്ചയാക്രമണം; യുവാവിന്റെ ശരീരത്തില്‍നിന്ന് നീക്കിയത് 300 തേനീച്ചക്കൊമ്പുകൾ
    cancel
    camera_alt

    അ​ര്‍ജു​ന്‍ കു​മാ​റി​ന്റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ തേ​നീ​ച്ച​ക​ളു​ടെ കു​ത്തേ​റ്റ പാ​ടു​ക​ള്‍

    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ര്‍: കു​ട്ടി​ക​ളെ തേ​നീ​ച്ച​യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ യു​വാ​വ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. തൃ​ശൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി അ​ര്‍ജു​ന്‍ കു​മാ​റി​ന്റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് മു​ന്നൂ​റോ​ളം തേ​നീ​ച്ച​ക്കൊ​മ്പു​ക​ളാ​ണ് ജൂ​ബി​ലി മി​ഷ​ന്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത​ത്.

    തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ശേ​ഷം അ​ര്‍ജു​ന്‍ കു​മാ​ര്‍ അ​പ​ക​ട​നി​ല ത​ര​ണം​ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​ര്‍ജു​ന്‍ കു​മാ​റും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ വി​പി​നും അ​രു​ണും തേ​നീ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളെ തേ​നീ​ച്ച​ക​ള്‍ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് ര​ക്ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ര്‍.

    കു​ട്ടി​ക​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും മൂ​വ​ര്‍ക്കും കു​ത്തേ​റ്റു. ഇ​തി​ല്‍ അ​ര്‍ജു​ന്‍ കു​മാ​റി​നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഉ​ട​ൻ ഇ​വ​രെ തൃ​ശൂ​ര്‍ ജൂ​ബി​ലി മി​ഷ​ന്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ എ​മ​ര്‍ജ​ന്‍സി മെ​ഡി​സി​ന്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. എ​മ​ര്‍ജ​ന്‍സി വി​ഭാ​ഗം അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​സി​ജു വി. ​എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാണ് അ​ര്‍ജു​ന്‍ കു​മാ​റി​ന്റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ ത​റ​ച്ച മു​ന്നൂ​റോ​ളം മു​ള്ളു​ക​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bee attackThrissur NewsbeeKerala News
    News Summary - Bee attack on young man
    Similar News
    Next Story
    X