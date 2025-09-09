Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 7:18 AM IST

    മർദനം: നീതിതേടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ്

    പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് കം​പ്ല​യി​ൻ​റ് അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ത്ത​ര​വും ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല
    Bilal is beaten by police during the protest (File photo)
    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​സ​മ​ര​ത്തി​നി​ടെ ബി​ലാ​ലി​ന് പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​ന​മേ​ൽ​ക്കു​ന്നു (ഫ​യ​ൽ ഫോ​ട്ടോ)

    തൊ​ടു​പു​ഴ: പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​ക​ണ്ണി​ന് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​മാ​യ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് നീ​തി​തേ​ടി അ​ല​യു​ന്നു. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബി​ലാ​ൽ സ​മ​ദാ​ണ് മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​ത്. ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നാ​യ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഡി.​ഡി. അ​ജി​നെ​തി​രെ ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ക​ർ​ശ​ന ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് കം​പ്ല​യി​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് വ​ന്നി​ട്ട് മാ​സം അ​ഞ്ച് പി​ന്നി​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച് 20ന് ​വ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​യും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    2022 ജൂ​ൺ 14നാ​ണ് ബി​ലാ​ലി​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ക​റു​ത്ത ദി​ന​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്. ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സി.​പി. മാ​ത്യു​വി​നെ സി.​പി.​എം, ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്തെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് യൂ​ത്ത്കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന ബി​ലാ​ലി​ന്‍റെ ക​ണ്ണി​നും ത​ല​ക്കു​മാ​ണ് ഇ​ടു​ക്കി എ.​ആ​ർ ക്യാ​മ്പി​ലെ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നാ​യ അ​ജി​ൻ ലാ​ത്തി​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ച​ത്.

    ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ട ചി​കി​ത്സ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ഇ​ട​തു​ക​ണ്ണി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ൺ​പോ​ള​യി​ൽ സ​ർ​ജ​റി ന​ട​ത്തി​യ​തി​നൊ​പ്പം റെ​റ്റി​ന​യി​ൽ സ​ർ​ജ​റി ന​ട​ത്തി ലെ​ൻ​സ് മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​പ്പോ​ഴും ചി​കി​ത്സ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ത​നി​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​ന​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ബി​ലാ​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നീ​തി ല​ഭി​ക്കും​വ​രെ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രാ​നാ​ണ് ഈ ​യു​വാ​വി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം.

