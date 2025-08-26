Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 12:38 PM IST

    പൂക്കോട്ടൂര്‍ യുദ്ധ സ്മൃതി; ചരിത്രഗ്രന്ഥശാലയും മ്യൂസിയവും അകലെ

    പൂക്കോട്ടൂര്‍ യുദ്ധ സ്മൃതി; ചരിത്രഗ്രന്ഥശാലയും മ്യൂസിയവും അകലെ
    അ​റ​വ​ങ്ക​ര​യി​ല്‍ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​നു

    മു​ന്നി​ലെ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍ യു​ദ്ധ സ്മാ​ര​കം

    പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ധീ​രോ​ദാ​ത്ത ഏ​ടാ​യ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍ യു​ദ്ധ ച​രി​ത്ര​വും വ​സ്തു​ത​ക​ളും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ഴ്വാ​ക്കാ​യി. 1921 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26 ന് ​പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​രി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ സാ​യു​ധ പോ​രാ​ട്ടം പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ ന​വ ത​ല​മു​റ​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​ര ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഒ​രു അ​വ​സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​റ​വ​ങ്ക​ര​യി​ലെ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന യു​ദ്ധ സ്മാ​ര​ക ക​വാ​ട​വും മ​തി​ൽ​കെ​ട്ടി സം​ര​ക്ഷി​ച്ച അ​ന്ത്യ​വി​ശ്ര​മ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​മ​ല്ലാ​തെ പോ​രാ​ട്ട ച​രി​ത്രം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു സം​വി​ധാ​ന​വും ഈ ​ധീ​ര​മ​ണ്ണി​ലി​ല്ല. സ​മ​ര​ച​രി​ത്ര ​​ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യാ​ർ​ഥം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങി​ളി​ലാ​യി ആ​യി​ര​ത്തി​ല്‍പ​രം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ ഗ്ര​ന്ഥാ​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല ഇ​നി​യും സ​ജ്ജ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    മു​ന്‍ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ള്‍ പ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ശേ​ഖ​രി​ച്ച പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മു​ണ്ട്. 2023ല്‍ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഗ്ര​ന്ഥാ​ല​യ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും അ​ല​മാ​ര​ക​ളും മ​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തി​നൊ​പ്പം ജ​ന​കീ​യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ലൈ​ബ്രേ​റി​യ​ന്‍ ഇ​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ത് ആ​ർ​ക്കും ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടാ​തെ പൂ​ട്ടി​വെ​ച്ചു.

    സ്ഥി​രം ലൈ​ബ്രോ​റി​യ​ന്റെ ത​സ്തി​ക സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചാ​ല്‍ മാ​ത്ര​മെ പൂ​ര്‍ണ​തോ​തി​ല്‍ ഗ്ര​ന്ഥാ​ല​യം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കൂ എ​ന്നാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ഇ​തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് ക​ത്ത് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടും അ​നു​കൂ​ല ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് ​ ലൈ​ബ്രേ​റി​യ​നെ നി​യ​മി​ക്കാ​വു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍ യു​ദ്ധ സ്മാ​ര​കം യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​കു​മ്പോ​ള്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന ച​രി​ത്ര മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു രേ​ഖ​യോ വ​സ്തു​വോ ഇ​തു​വ​രെ എ​ത്തി​ച്ചി​ല്ല. മ​ല​പ്പു​റം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 1921ലെ ​ച​രി​ത്ര വ​സ്തു​ത​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​രു ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി 2024ല്‍ ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നും വേ​ണ്ട​ത്ര പ്ര​ചാ​ര​മോ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യോ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നാ​ട്ടോ​ര്‍മ​ക​ളും ഇ​ശ​ല്‍ വി​രു​ന്നു​മൊ​ക്കെ​യാ​യു​ള്ള യു​ദ്ധ വാ​ര്‍ഷി​കാ​ച​ര​ണ​മാ​ണ് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​തി​നും അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ മു​ട​ങ്ങി.

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളും പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍ യു​ദ്ധ​ത്തെ വി​സ്മ​രി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ള്‍ക്കി​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു ച​രി​ത്ര വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കും വി​ധം ലൈ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് സൗ​ണ്ട് ഷോ ​സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലും തു​ട​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഈ ​വീ​രോ​ദാ​ത്ത അ​ധ്യാ​യം പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ നി​ര​വ​ധി ച​രി​ത്രാ​ന്വേ​ഷി​ക​ള്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​രി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, ച​രി​ത്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യാ​ൻ വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ച​രി​ത്ര പ​ഠി​താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ഇ​വി​ടെ അ​വ​സ​ര​മി​ല്ല. ര​ക്ത​പ​ങ്കി​ല​മാ​യ ഈ ​അ​ധി​നി​വേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ ഭൂ​മി​ക​യെ പൈ​തൃ​ക ന​ഗ​രി​യാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

