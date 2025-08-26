Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇന്ന് പൂക്കോട്ടൂർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 12:26 PM IST

    ഇന്ന് പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധ വാർഷികദിനം: ആ നകാര വീണ്ടും മുഴങ്ങും;യുദ്ധസ്മരണകളുടെ ചരിത്രവും പേറി

    text_fields
    bookmark_border
    Battle of Pookkottur
    cancel
    camera_alt

    ന​കാ​ര കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പും ശേഷവും

    മ​ല​പ്പു​റം: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ധീ​ര​സ്മ​ര​ണ​ക​ളു​മാ​യി പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ പ​ള്ളി​മു​ക്ക് വ​ലി​യ ജു​മു​അ​ത്ത് പ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ ​ന​കാ​ര​ശ​ബ്ദം വീ​ണ്ടും മു​ഴ​ങ്ങും. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ​ക്ക് ക​ന​ത്ത നാ​ശം വി​ത​ച്ച ഐ​തി​ഹാ​സി​ക പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ, പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല പ്ര​തീ​ക​മാ​യ ഈ ​വാ​ദ്യം വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക്കും ച​രി​ത്രാ​ന്വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും​വി​ധം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ള്ളി പ​രി​പാ​ല​ന ക​മ്മി​റ്റി. പ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്ത് ബാ​ങ്കി​ന്റെ സ​മ​യ​മ​റി​യി​ക്കാ​നും മ​റ്റും പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ ന​കാ​ര ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ യു​ദ്ധ​വേ​ള​യി​ൽ പ​ള്ളി​മു​ക്ക് വ​ലി​യ ജു​മു​അ​ത്ത് പ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ന​കാ​ര കൊ​ട്ടി​യാ​ണ് വി​പ്ല​വ​നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​മ​ര​കാ​ഹ​ളം മു​ഴ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​ള്ളി​മു​റ്റ​ത്തെ ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​യു​ടെ വ​ടി​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ന​കാ​ര​യ​ടി കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​വും കേ​ൾ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​രി​ലെ പ​ഴ​മ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് ത​ലേ​ന്നാ​ൾ പ​ള്ളി​ക്കു മു​ന്നി​ൽ അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം സ​മ​ര​ഭ​ട​ർ സം​ഗ​മി​ക്കു​ക​യും ഇ​വ​ർ​ക്ക് അ​ന്ന​ത്തെ ഖാ​ദി ഒ​റ്റ​ക​ത്ത് മ​ങ്ക​ര​ത്തൊ​ടി അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ അ​ധി​നി​വേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ധാ​ർ​മി​ക​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ദ്ബോ​ധ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    മ​ക്ക​ന​യി​ട്ട മാ​പ്പി​ള​പ്പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ൾ വ​യ​ലി​ന് ഇ​രു​ക​ര​യി​ലും ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യി​രു​ന്ന​താ​യും അ​വ​രു​ടെ ഒ​രു കൈ​യി​ൽ ത​സ്ബീ​ഹ് മാ​ല​യും മ​റു​കൈ​യി​ൽ ശ​ത്രു​വി​നെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള വ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യും യു​ദ്ധ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ച്ച് ആ​ക്ടി​ങ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ നാ​രാ​യ​ണ മേ​നോ​ൻ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന് അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    1921 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26ന് ​പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​രി​നും പി​ലാ​ക്ക​ലി​നു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ യു​ദ്ധം ന​ട​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്ന് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സൈ​നി​ക വ്യൂ​ഹ​ത്തെ വ​ട​ക്കു​വീ​ട്ടി​ൽ മ​മ്മ​ദി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ളി​ക​ൾ പ​തി​യി​രു​ന്ന് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ 250ഓ​ളം പോ​രാ​ളി​ക​ൾ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വം വ​രി​ച്ചു. അ​ധി​നി​വേ​ശ പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് 70ഓ​ളം പേ​രെ കാ​ണാ​താ​യി.

    സേ​ന ഉ​പ​നാ​യ​ക​ൻ ഗ​ത്ബ​ർ​ട്ട് ബ​ക്സ്റ്റ​ൺ ല​ങ്ക​സ്റ്റ​ർ യു​ദ്ധം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങ​വെ ഗ​റി​ല ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​​പ്പെ​ട്ടു. കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​ത്താ​ൽ, തോ​ൽ പൊ​ട്ടി​യും മ​റ്റും ദ്ര​വി​ച്ച ഈ ​ന​കാ​ര പ​ള്ളി ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ തീ​ർ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യും ത​ബ​ല വാ​ദ്യ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​റി​നാ​യി​രു​ന്നു ആ ​നി​യോ​ഗം. തോ​ലും ചാ​ട്ടി​യും ബാ​റു​മെ​ല്ലാം ഗ​ഫൂ​ർ മാ​റ്റി.

    പ​ന​യു​ടെ മു​ര​ട് ഭാ​ഗം മു​ത​ലു​ള്ള ത​ടി​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ന​കാ​ര​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പോ​ളി​ഷ് ചെ​യ്ത​ത് ഒ​ഴി​ച്ചാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഈ ​ന​കാ​ര​യു​ടെ ത​ടി​ഭാ​ഗം അ​തേ​പോ​ലെ​ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​കാ​ര അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ള്ളി​യു​ടെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തു​ത​ന്നെ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ള്ളി ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൊ​ല്ല​പ്പ​റ​മ്പ​ൻ ഹം​സ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:anniversarypookkottur warMalabar RebellionMalappuram NewsKerala News
    News Summary - Battle of Pookkottur anniversary
    Similar News
    Next Story
    X