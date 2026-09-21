Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ചെന്നിത്തലയല്ല, ഇത് രമേശ് തൂഫാനെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാധ്യക്ഷൻ; ‘കേരളത്തിന് ഒരു പൂക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയും തൂക്കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഉണ്ട്’

    text_fields
    bookmark_border
    ramesh chennithala toofan
    cancel
    camera_alt

    മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവയെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല തൂഫാൻ വാരിയർ ബാഡ്ജ് അണിയിക്കുന്നു. ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത സമീപം

    കോട്ടയം: ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നല്ല രമേശ് തൂഫാനെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവ. ഓർത്തഡോക്സ് ക്രൈസ്തവ യുവജനപ്രസ്ഥാനം കോട്ടയത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച കാതോലിക്കേറ്റ് സ്ഥാപന വാർഷികവും മലങ്കര നസ്രാണി യുവജന സം​ഗമവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ചെന്നിത്തല എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു കാതോലിക്ക ബാവയുടെ വിശേഷണം.

    പുതുതലമുറ നടത്തിയ ഒരു സംഭാഷണം സഭാധ്യക്ഷൻ പങ്കുവെച്ചതും സദസ്സിൽ ചിരിപടർത്തി. കേരളത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പൂക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയും തൂക്കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാക്കുകൾ. ലഹരി മാഫിയയെ ഒന്നടങ്കം തൂക്കിയ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്നായിരുന്നു വിശേഷണം. തൂക്കി എന്നത് ന്യൂജനറേഷൻ വാക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് തനിക്ക് അർഥം പിടികിട്ടിയത്. ലഹരിമാഫിയയെ പൂട്ടാൻ രണ്ടും കൽപിച്ചിറങ്ങിയ തൂഫാൻ ലീഡറാണ് ചെന്നിത്തലയെന്നും കാതോലിക്ക ബാവ പറഞ്ഞു.

    കാതോലിക്കാ ബാവയെ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്‍റെ തൂഫാൻ വാരിയറായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൂഫാൻ വാരിയർ ബാഡ്ജ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സഭാധ്യക്ഷനെ അണിയിച്ചു. യുവജനപ്രസ്ഥാനം പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ.​ ഗീവർ​ഗീസ് മാർ യൂലിയോസ്, കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറസ് എന്നിവർക്കും തൂഫാൻ വാരിയർ ബാഡ്ജ് നൽകി.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Baselios Marthoma Mathews III Ramesh Chennithala as 'Ramesh Toofan'
    Next Story
    X