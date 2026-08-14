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    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 10:39 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 10:39 PM IST

    പുലർച്ചെവരെ ബാറുകളുടെ ​പ്രവർത്തനം; അനുമതി പിൻവലിക്കുന്നത്​ പരിഗണനയിൽ

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    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്
    പുലർച്ചെവരെ ബാറുകളുടെ ​പ്രവർത്തനം; അനുമതി പിൻവലിക്കുന്നത്​ പരിഗണനയിൽ
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    കൊ​ച്ചി: അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ധി​ക ലൈ​സ​ൻ​സ് ഫീ​സ് ന​ൽ​കി​യ ബാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് പു​ല​ർ​ച്ചെ മൂ​ന്നു​വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​യ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​വും ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യും വേ​ണ​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ രാ​ത്രി 11ന് ​ശേ​ഷം ഡി.​ജെ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ റാ​ഡി​സ​ൺ ബ്ലൂ ​ഹോ​ട്ട​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി ഉ​ദ​യം​പേ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    ബാ​ർ സ​മ​യം നീ​ട്ടി​യ​തു​കൊ​ണ്ട​ല്ലേ ഡി.​ജെ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും നീ​ളു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ ​തീ​രു​മാ​നം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലേ പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്നു​മു​ള്ള കോ​ട​തി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് മു​ര​ളി പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ ഹ​ര​ജി വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി. ബാ​റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, തി​യ​റ്റ​റു​ക​ള​ട​ക്കം പു​ല​ർ​ച്ചെ വ​രെ സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കാ​ര പ​രി​ധി മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​യും മ​റ്റും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം. ബാ​റു​ക​ളു​ടെ ക​ച്ച​വ​ട ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​യ​ല്ല, ഇ​തി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​​ളെ​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഡി.​ജെ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​തോ​ടെ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു കേ​സു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത് പു​റ​ത്തു​നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​ക്കു​ശേ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്​ പ​ല കേ​സു​ക​ളു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, ബാ​റു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലേ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ചെ​റു​മീ​നു​ക​ൾ കു​ടു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ലാ​തെ ഉ​റ​വി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ത്ത​തെ​ന്തെ​ന്നും കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു.

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    TAGS:liquor policy keralabar time
    News Summary - Bars Open Till Midnight; withdrawal of permission under consideration
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