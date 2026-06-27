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    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 9:50 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 9:50 PM IST

    അവസാന രണ്ടര മാസം 22 ബാറുകൾ; അന്വേഷണത്തിന് നീക്കം

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    അവസാന രണ്ടര മാസം 22 ബാറുകൾ; അന്വേഷണത്തിന് നീക്കം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​മ്പു​ള്ള ര​ണ്ട​ര​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ​ സ​ർ​ക്കാ​ർ 22 പു​തി​യ ബാ​റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചേ​ക്കും. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഒ​മ്പ​തും ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ മൂ​ന്നും മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പ​ത്തും ബാ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ബാ​റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​സ​മ​യം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ച​ത് ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ്​ ബാ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി അ​തി​വേ​ഗ ഫ​യ​ൽ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യ​താ​ണ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ബാ​റു​ക​ളു​ടെ സ​മ​യം ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ച​ത് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചേ​ക്കും. ബാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണി​ത്.

    ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​മേ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ 29 ബാ​റു​ക​ളാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പു​തി​യ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ബാ​റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 903 ആ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ബി​വ​റേ​ജ​സ് ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​മി​ല്ല. ബാ​റു​ട​മ​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഈ ​നീ​ക്ക​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഫ​ണ്ട്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് വി​മ​ർ​ശ​നം.

    എ​ന്നാ​ൽ ല​ഭി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. 512 ത്രീ ​സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കും 308 ഫോ​ർ സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കും 57 ഫൈ​വ് സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കും 26 ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ബാ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള​ത്. ബി​വ​റേ​ജ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്​ കീ​ഴി​ൽ 285 ഉം ​ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ​ഫെ​ഡി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ 46 ഉം ​മ​ദ്യ​വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​ക​ളാ​ണ്​ ഉ​ള്ള​ത്. ഉ​മ്മ​ൻ​ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ബാ​റു​ക​ൾ ഏ​റെ​ക്കു​റെ പൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ത്രീ​സ്റ്റാ​ർ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ബാ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ വീ​ണ്ടും ബാ​ർ പ​ദ​വി ന​ൽ​കി.

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    TAGS:Kerala GovtbarsainquiryAssembly electionsPinarayi Vijayan
    News Summary - 22 bars in the last two and a half months; moved for investigation
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