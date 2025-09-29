Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Sept 2025 8:40 AM IST
    29 Sept 2025 8:50 AM IST

    എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ തിരുവല്ലയിൽ വീണ്ടും ബാനർ; ‘കട്ടപ്പയായി മാറിയ സുകുമാരൻ നായർ സമുദായത്തിന് നാണക്കേട്’

    തിരുവല്ലയിലെ കാരയ്ക്കലിൽ എൻ.എസ്.എസ് കരയോഗം ഓഫിസിന് മുമ്പിലെ സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരായ ബാനർ

    തിരുവല്ല: ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പിണറായി സർക്കാറിനെ അനുകൂലിച്ച എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ വീണ്ടും പോസ്റ്റർ. തിരുവല്ലയിലെ കാരയ്ക്കലിലെ 845-ാം നമ്പർ എൻ.എസ്.എസ് കരയോഗം ഓഫിസിന് മുമ്പിലാണ് സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ ബാഹുബലിയെ പിന്നിൽ നിന്നും കുത്തുന്ന കട്ടപ്പയുടെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ബാനർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

    കരയോഗ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രധാന ഗേറ്റിൽ ആണ് ബാനർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സേവ് നായർ ഫോറത്തിന്റെ പേരിലാണ് ബാനർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബ കാര്യത്തിനുവേണ്ടി അയ്യപ്പഭക്തരെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തി നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് പാദസേവ ചെയ്യുന്ന കട്ടപ്പയായി മാറിയ സുകുമാരൻ നായർ സമുദായത്തിന് നാണക്കേട് എന്നതാണ് ബാനറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

    തിരുവല്ലയിലെ തന്നെ പെരിങ്ങര 1110-ാം നമ്പർ കരയോഗത്തിന് മുമ്പിലും പെരിങ്ങരയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമായി ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ നാല് ബാനറുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

    സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ ഞാ‍യറാഴ്ച ആലപ്പുഴയിലും പോസ്​റ്റർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ആലപ്പുഴ നൂറനാട് പണയിൽവിലാസം കരയോഗത്തിന് മുന്നിലും കുട്ടനാട്ടിലുമാണ്​​ ബാനറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്​. സ്വന്തം കാര്യത്തിനു വേണ്ടി അയ്യപ്പഭക്തരെയും എൻ.എസ്.എസിനെയും പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയെന്നും സുകുമാരൻ നായർ രാജിവെക്കണമെന്നും​ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബാനർ ഉയർത്തിയത്. കുട്ടനാട്ടിൽ മ​​​​ങ്കൊമ്പിലായിരുന്നു പോസ്റ്റർ. സുകുമാരൻ നായരുടെ നിലപാടിനെതിരെ മാവേലിക്കര ഇറവങ്കര എൻ.എസ്​.എസ്​ കരയോഗം പ്രമേയം പാസാക്കുകയും ചെയ്തു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ പത്തനംതിട്ട പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓ​ഫിസിന്​ മുന്നിലാണ്​ ബാനർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു​. കുടുംബ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തി പിണറായിക്ക് പാദസേവ ചെയ്യുന്ന കട്ടപ്പയായി സുകുമാരൻ നായർ മാറിയെന്നാണ് ളാക്കൂർ എൻ.എസ്.​എസ്​ കരയോഗം കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ബാനറിലെ പരാമർശം.

    സുകുമാരൻ നായർ സമുദായത്തിന് നാണക്കേടെന്നും ബാനറിൽ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട്​. ബാഹുബലിയെ കട്ടപ്പ പിന്നിൽ നിന്ന്​ കുത്തുന്ന ചി​ത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.​ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെട്ടിപ്പുറം എൻ.എസ്​.എസ്​ കരയോഗ കെട്ടിടത്തിന്​ മുന്നിലും ഇതേ ​വാചകങ്ങളോടെ ബാനർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

    അതേസമയം, ശ​നി​യാ​ഴ്ച പെ​രു​ന്ന​യി​ലെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര സ​ഭ​യു​ടെ പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മു​ദാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഐ​ക്യ​ക​ണ്‌​ഠേ​ന പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​മു​ദാ​യാ​ചാ​ര്യ​ൻ മ​ന്ന​ത്ത് പ​ദ്മ​നാ​ഭ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ട് പി​ന്തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് നാ​യ​ർ സ​ർ​വീ​സ് സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ പ​റഞ്ഞു. ആ​ചാ​ര​വും അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​വും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ വി​ക​സ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സി.പി.എമ്മിനെ പിന്തുണച്ചാണ് എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായർ രംഗത്തെത്തിയത്. കേന്ദ്രഭരണം കൈയിലുണ്ടായിട്ടും ബി.ജെ.പി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് കള്ളക്കളി കളിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകിയതിനാലാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

