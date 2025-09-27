Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightബാങ്ക് ജപ്തി:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 10:17 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:17 PM IST

    ബാങ്ക് ജപ്തി: താമസക്കാരെ വീടുകളിൽനിന്ന് ഇറക്കിവിടരുത്​ -മുഖ്യമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ള്ള മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണം
    Pinarayi Vijayan
    cancel
    camera_alt

    പിണറായി വിജയൻ

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: വാ​യ്പ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​മ്പോ​ൾ ജ​പ്തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് താ​മ​സ​ക്കാ​രെ ഇ​റ​ക്കി​വി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഏ​ക ഭ​വ​നം മാ​ത്ര​മു​ള്ള​വ​രെ. വെ​റും പ​ണ​മി​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി ബാ​ങ്കു​ക​ൾ മാ​റ​രു​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ള്ള മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. ബാ​ങ്കു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യോ​ടെ പെ​രു​മാ​റ​ണം. കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഐ.​ടി കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി മാ​രി​യ​റ്റ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി.

    ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കേ​ര​ളം ന​ട​ത്തി​യ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക്​ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം. 2019ൽ ​കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ​ഞ്ചി​ത ന​ഷ്ടം 1,151 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 2023-24 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 250 കോ​ടി അ​റ്റ​ലാ​ഭ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ബാ​ങ്കി​ന് എ​ത്താ​നാ​യി. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ങ്കി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് ഇ​ത് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ ആ​കെ ബി​സി​ന​സ് ഏ​ക​ദേ​ശം 1,22,500 കോ​ടി​യാ​ണ്. കേ​ര​ളം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ മൊ​ത്തം ബി​സി​ന​സ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​ന് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ കൊ​ച്ചി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ഹ​ബ്ബി​ന്‍റെ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala CMBank foreclosurePinarayi VijayanLatest News
    News Summary - Bank foreclosure: Residents should not be evicted from their homes
    Similar News
    Next Story
    X