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    ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വാടകക്ക് നൽകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്; നിരവധി പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

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    ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വാടകക്ക് നൽകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്; നിരവധി പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ
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    ക​ണ്ണൂ​ർ: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും ജി​ല്ല​യി​ല​ട​ക്കം ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും സിം ​കാ​ർ​ഡു​ക​ളും വി​ൽ​പ​ന​ക്ക്. അ​ന്യ സം​സ്ഥാ​ന ലോ​ബി​ക​ളു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​വ​രും കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഏ​റെ​യും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. ചെ​റി​യ തു​ക മു​ത​ൽ കോ​ടി​ക​ൾ വ​രെ വാ​ട​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി കൈ​മാ​റു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. നേ​ര​ത്തെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​റ്റ് ക​മ്മീ​ഷ​ൻ വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് മാ​ഫി​യ​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​റ്റ് ക​മ്മീ​ഷ​ൻ വാ​ങ്ങു​ന്ന പ​ല​രും പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. ചി​ല​ർ പി​ടി​യി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ടും സിം ​കാ​ർ​ഡും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി വ​ലി​യ തു​ക നേ​ടി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് വീ​ണ്ടും വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പി​ന് കൂ​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​ക വ​ഴി നി​ശ്ചി​ത ശ​ത​മാ​നം തു​ക തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കും. പി​ന്നാ​ലെ പ​ണം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന മു​റ​ക്ക് ക​മ്മീ​ഷ​ൻ തു​ക​യും ല​ഭി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ലോ​ബി​ക​ളാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഓ​ൺ ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ​യും പി​ന്നി​ൽ ഏ​റെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വ​ർ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ വ​ല​യി​ൽ വീ​ഴ്ത്തു​വാ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ ആ​ളു​ക​ളെ​ത്ത​ന്നെ കു​ട്ടു​പി​ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. വാ​ട​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി പ​ണം കൈ​മാ​റി​യാ​ൽ സം​ഘ​ത്ത​ല​വ​ൻ​മാ​ർ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് അ​വ​രെ ഇ​തി​ന് പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ക്കൗ​ണ്ടും സിം ​കാ​ർ​ഡും എ​ടു​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം ആ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ൻ​ന്‍റെ​യും മ​റ്റ് സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​പ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ​ക്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ഗോ​വ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് യു​വാ​വും വീ​ട്ടു​കാ​രും കെ​ണി​യു​ടെ കാ​ര്യം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ഇ​രി​ട്ടി​യി​ൽ വ​ൻ തോ​തി​ൽ എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി യു​വ​തി​യ​ട​ക്കം പി​ടി​യി​ലാ​യ കേ​സി​ൽ ന​ടു​വി​ൽ കൊ​ക്കാ​യി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി​യാ​ണ് പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ അ​റ​സ്‌​റ്റ് ചെ​യ്ത് ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. ഇ​രി​ട്ടി​യി​ൽ വ​ണ്ടി​യി​ൽ കാ​ന്ത​പ്പെ​ട്ടി​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ ഏ​ഴാ​മ​ൻ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​യാ​ളാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ട് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​റ​സ്‌​റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​യു​ടെ 15 അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Bank Accounts Rented Scams
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