cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊച്ചി: യുവനടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ വിജയ് ബാബുവിനെ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഹൈകോടതി നിർദേശം. വിജയ് ബാബുവിനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ഇതേതുടർന്ന് ഹരജി ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഈ ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് കോടതി നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ, അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണം, പരാതിക്കാരിയായ നടിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്, തെളിവ് നശിപ്പിക്കരുത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയാണ് അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ ഉത്തരവ് കോടതി നീട്ടിയത്.

അതേസമയം, വി​ജ​യ് ബാ​ബുവിനെ പൊലീസ് രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ടൗ​ൺ സൗ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് ഒമ്പതു മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വിട്ടയക്കുകയും അതുപ്രകാരം വിജയ് ബാബു വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എത്തുകയുമായിരുന്നു.

കേ​സ് കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും സി​നി​മ​യി​ൽ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ലു​ള്ള വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്നുമാണ് ഇയാൾ മൊ​ഴി ന​ൽ​കിയത്. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷ‍ി സ​മ്മ​ത​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ലൈം​ഗി​ക ​ബ​ന്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​മാ​യു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ആ​രും സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

സി​നി​മ​യി​ൽ അ​വ​സ​രം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ഇ​യാ​ൾ പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കി​യെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ൽ 26നാ​ണ് ന​ടി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തുകയും പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുളളത്. പീ​ഡ​നം, ഇ​ര​യു​ടെ പേ​ര് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് കേ​സാ​ണ് വി​ജ​യ് ബാ​ബു​വി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള​ത്.

Show Full Article

News Summary -

ban on the arrest of Vijay Babu has been extended