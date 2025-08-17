Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 9:31 AM IST

    കേന്ദ്ര വാഴ്സിറ്റിയിൽ അധ്യാപക നിയമന നിരോധനം

    കേന്ദ്ര വാഴ്സിറ്റിയിൽ അധ്യാപക നിയമന നിരോധനം
    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ചെ​ല​വു ചു​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ടു​ത്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം. ഒ​ഴി​വു​വ​ന്ന ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഗെ​സ്റ്റ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. ഓ​രോ പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം പ​കു​തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    27 വ​കു​പ്പു​ക​ളാ​ണ് വാ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലു​ള്ള​ത്. യു.​ജി.​സി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഒ​രു ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ഫ​സ​ർ, നാ​ല് അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​ർ, ര​ണ്ട് അ​സോ​സി​യ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഏ​ഴ് ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി​ക​ളെ​യാ​ണ് നി​യ​മി​ക്കാ​വു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര കോ​ഴ്സി​ൽ 40 വീ​തം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ന്ന​താ​ണ് യു.​ജി.​സി ച​ട്ടം. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം ക​ണ​ക്കെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ 80 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​ന് ല​ഭി​ക്കു​ക.

    ആ​ഴ്ച​യി​ൽ 16 മ​ണി​ക്കൂ​റാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഒ​രു​ക്ക​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​കു​തി​യോ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കേ​ന്ദ്ര വാ​ഴ്സി​റ്റി വ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് വ​കു​പ്പ് ത​ല​വ​ൻ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ​കു​പ്പു​ത​ല​വ​ന്മാ​രും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​സി​ദ്ദു പി. ​അ​ൽ​ഗൂ​ർ ത​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ചെ​ല​വു ചു​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും ഉ​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​ക​ടും​വെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ത​ന്നെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം കു​റ​ക്കു​ം.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഗെ​സ്റ്റ് ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി​ക​ളെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല. ഇ​നി വാ​രാ​ൻ​പോ​കു​ന്ന ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ കൂ​ടി നി​ക​ത്താ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പി​ന്നാ​ക്ക സം​വ​ര​ണ​വും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ പൊ​ളി​റ്റി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് യു.​ജി.​സി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് ഏ​ഴ് അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളാ​ണ്. മൂ​ന്നു​പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ടെ നി​യ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന ഗെ​സ്റ്റ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു.

