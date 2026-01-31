Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 12:03 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 12:03 AM IST

    ബലിദാനി സത്യപ്രതിജ്ഞ: ഹരജി മാറ്റി

    കൊ​ച്ചി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ 20 കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ ബ​ലി​ദാ​നി​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ദൈ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഹ​ര​ജി പി​ന്നീ​ട് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് വി​ഷ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​ക്ടി​ലെ മൂ​ന്നാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ പ്ര​കാ​രം ദൈ​വ​നാ​മ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​യോ ദൃ​ഢ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​യോ ആ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.

    ഇ​തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ സി.​പി.​എം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് അ​ഡ്വ. എ​സ്.​പി. ദീ​പ​കാ​ണ് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

