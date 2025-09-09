Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 9 Sept 2025 7:27 AM IST
    date_range 9 Sept 2025 7:27 AM IST

    വനിത എസ്.ഐമാർക്ക് മോശം സന്ദേശം; എ.ഐ.ജി വിനോദ്കുമാറിന്‍റെ മൊഴിയെടുത്തു

    എസ്.ഐമാരുടെ മൊഴി ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തും
    A.I.G. Vinod Kumar
    എ.ഐ.ജി. വിനോദ് കുമാർ 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​നി​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് മോ​ശം സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​യ​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​വി​ഭാ​ഗം എ.​ഐ.​ജി വി.​ജി. വി​നോ​ദ്കു​മാ​റി​ന്‍റെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ​രാ​തി​പ​രി​ഹാ​ര സ​മി​തി​യി​ലെ എ.​ഐ.​ജി മെ​റി​ൻ ജോ​സ​ഫാ​ണ് മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ച്ച വി​നോ​ദ്കു​മാ​ർ, എ​സ്‌.​പി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ജോ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ച​തെ​ന്ന് മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. പ​രാ​തി​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ത​ല​പ്പ​ത്തു​ള്ള​വ​രി​ൽ ചി​ല​രു​ടെ ഗൂ​ഡാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​രാ​യ വ​നി​ത എ​സ്.​ഐ​മാ​രു​ടെ മൊ​ഴി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലെ​ത്തി മെ​റി​ൻ ജോ​സ​ഫ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​സ്.​പി​യാ​യി​രി​ക്കെ വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ തൊ​ഴി​ൽ സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ന​സി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും മോ​ശം സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചെ​ന്നും കാ​ട്ടി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലെ ര​ണ്ട് വ​നി​ത എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം റേ​ഞ്ച് ഡി.​ഐ.​ജി അ​ജി​ത ബീ​ഗ​ത്തി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി വ​നി​ത എ​സ്.​ഐ​മാ​രു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്ത അ​ജി​താ​ബീ​ഗം, ജോ​ലി സ്ഥ​ല​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ത​ട​യാ​നു​ള്ള ‘പോ​ഷ്’ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഡി.​ജി.​പി റ​വ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വു​മ​ൺ കം​പ്ല​യി​ന്‍റ് സെ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യ എ​സ്‌.​പി മെ​റി​ൻ ജോ​സ​ഫി​ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ചു​മ​ത​ല കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ആ​റ​ന്മു​ള പോ​ക്സോ കേ​സ് അ​ട്ടി​മ​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ട്ടേ​റെ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ നീ​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്, ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​വി​ഭാ​ഗം എ.​ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ത​സ്തി​ക​യി​ൽ നി​യ​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യെ​ന്ന എ​സ്.​ഐ​മാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യെ​ന്നും വ​നി​ത എ​സ്.​ഐ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വി​നോ​ദ് കു​മാ​റും സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രേ ഫോ​ണ്ടി​ൽ പ​രാ​തി​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

