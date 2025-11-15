Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപിന്നാക്ക സംവരണം:ദേശീയ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 10:07 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:07 PM IST

    പിന്നാക്ക സംവരണം:ദേശീയ കമീഷനെ തള്ളി സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക കമീഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ ക​മീ​ഷ​ന് സം​സ്ഥാ​ന ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ
    reservation seat
    cancel

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പി​ന്നാ​ക്ക സ​മു​ദാ​യ സം​വ​ര​ണ പ​ട്ടി​ക​യെ​യും രീ​തി​യെ​യും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ടി​യ ദേ​ശീ​യ പി​ന്നാ​ക്ക ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ ത​ള്ളി സം​സ്ഥാ​ന പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ ക​മീ​ഷ​ൻ. എ​റ​ണാ​കു​ളം ഗെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന സി​റ്റി​ങ്ങി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തോ​ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ടി​യ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ് ജി. ​ശ​ശി​ധ​ര​ൻ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​നോ കാ​ര​ണം​കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നോ ദേ​ശീ​യ പി​ന്നാ​ക്ക​വി​ഭാ​ഗ ക​മീ​ഷ​നോ (എ​ൻ.​സി.​ബി.​സി) കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കോ അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് ശ​ശി​ധ​ര​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​മാ​യും പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര ബോ​ഡി​യാ​ണ് കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ ക​മീ​ഷ​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത്ത​രം വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യും അ​ത​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഗ​വ​ർ​ണ​റും കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ണ്. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​നോ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നോ നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ദേ​ശീ​യ ക​മീ​ഷ​ന് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ല. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നുഛേ​ദം 342 (എ), ​ഉ​പ​വ​കു​പ്പ് മൂ​ന്ന് പ്ര​കാ​രം എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​വു​മു​ണ്ട്. ഇ​ത് കേ​ന്ദ്ര പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കോ ദേ​ശീ​യ ക​മീ​ഷ​നോ അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ല.

    സം​സ്ഥാ​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ദേ​ശീ​യ പി​ന്നാ​ക്ക ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ക​ത്തി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ആ​വ​ശ്യം. എ​ന്നാ​ൽ, പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് ശ​ശി​ധ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​തി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യു​ള്ളൂ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ദേ​ശീ​യ ക​മീ​ഷ​ൻ, സം​സ്ഥാ​ന ക​മീ​ഷ​നോ​ട് ലി​സ്റ്റി​ൽ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് തി​ക​ച്ചും അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രു​മ​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ക​ർ​ശ​ന നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:reservationBackward Classes reservationKerala News
    News Summary - Backward reservation: National Commission rejected by State Backward Commission
    Similar News
    Next Story
    X